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Burak Akın adliyeye sevk edildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

05 Ocak 2018 Cuma 15:54
Burak Akın adliyeye sevk edildi
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ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi.

Burak Akın adliyeye sevk edildiFetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi.05.01.2018

Ankara Emniyet Müdürlüğüne 27 Aralık 2017'de giderek, FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Akın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince Ankara Adliyesine getirildi.

Burak Akın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık 2017'de FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmanın ardından teslim olduğu ileri sürülmüştü.

FETÖ'cülere direndiği gerekçesiyle madalya da alan Yüzbaşı Akın, darbe girişimi gecesi dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Genelkurmay karargahına gelmişti. Komutan Çolak, derdest edildiği alanda darbeci askerler tarafından vurulmuştu.

Muhabir: Barış Kılıç,Zafer Fatih Beyaz,Serdar Açıl


Anahtar Kelimeler:
Burak AkınFETÖTürkiye
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