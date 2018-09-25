Bünyan'da yol yapım çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler Sümer Mahallesi Baha Turan Caddesi, Yeni Hayat Sokak, Fatih Sokak, Şehit Özkan Adıgüzel Caddesi, Olukpınar Sokak, 42 Evler Sokak ile Bayramlı Mahallesi Uslu Sokak, Lale Sokak ve Dere Sokakta asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Bünyan Belediyesi 2018 yılı programı dahilinde kısa sürede tüm mahallelerde gerçekleştireceği çalışmayla ilçe genelinde 100 bin metrekare kilit parke, 60 kilometre asfalt yol yapmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, şimdiye kadar 720 bin metrekarenin üzerinde kilit parke yol yapım çalışması, 40 kilometrenin üzerinde de asfalt yol yapımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.