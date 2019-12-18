Bünyan'da yaba ve gelin bebek geleneği yeniden canlandırılıyor
Genel 18.12.2019, 14:49
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından açılan kursa katılan kadınlar, ilçeye özgü yöresel kıyafetli yaba ve gelin bebek üretiyor.
Kursiyerleri ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, unutulmaya yüz tutmuş, kuşaklar arasında kültür alışverişini sağlayan ilçenin geleneksel el sanatlarından olan yaba ve gelin bebeğini yaşatarak, hem ilçeye ekonomik girdi sağlamayı hem de gelenekleri yaşatmayı istediklerini ifade etti.
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