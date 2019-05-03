Bünyan'da Kur'an kurslarında belge heyecanı

KAYSERİ (AA) - Bünyan İlçe Müftülüğü tarafından Bünyan Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Kur'an kurslarında değerler eğitimi alan 4-6 yaş grubu öğrenciler belge heyecanı yaşadı.



Programa Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan, öğrenciler ve veliler katıldı.



Törende konuşan Başkan Altun, "Her biri pırlanta gibi yavrularımızın ödüllerini verdik. Çocuklarımızın bu yaşlarda milli ve manevi değerlerimizi öğrenerek yetişiyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Yavrularımız için biz de yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapacağız. Kıymetli çocuklarımızı yetiştiren Kur'an kursu öğreticilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarından dolayı hepsini kutluyorum." dedi.

Program sonunda protokol üyeleri çocuklara belge ve çeşitli hediyeler verdi.