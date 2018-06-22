Bünyan'da hak sahipleri evlerine gezdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 216 konutun hak sahipleri, evlerini gezdi.

Önümüzdeki günlerde teslim edilmesi beklenen konutları gezen aileler büyük mutluluk yaşadı.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ailelere hitaben yaptığı konuşmada, yapılan konut projesinin kentsel yenilenme ve konut stoku sorununa getireceği çözümlere dikkat çekti.

Projenin Bünyan için önemine değinen Başkan Gülcüoğlu "Hayata geçen projeler ve yapılan yatırımlar ile ilçemiz her geçen gün göç almakta ve nüfusu artmaktadır. Bu anlamda ortaya çıkan modern konut ihtiyacına cevap vermesi noktasında oldukça önemsediğimiz bir proje oldu. Planlama aşamasından anahtar teslimine kadar yakinen takip ediyor ve her aşamasında sürece dahil oluyoruz." diye konuştu.

Proje koordinatörü Gökhan Gürbüz ise, proje hakkında bilgiler vererek, toplamda 11 bloktan oluşan projenin tamamının zemin artı 4 kattan oluştuğunu, asansörlü ve merkezi sitem ısıtmaya sahip olduğunu ifade etti.

Ailesi ile birlikte evini gezmeye gelen Serkan Karaduman da, "Proje, yeşil alanı peyzajı, mimarisi ile beklentilerimizin üzerinde bir güzellikte. Biran önce anahtarımızı alıp içinde yaşamaya başlamak istiyoruz. Ben şahsım ve ailem adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.