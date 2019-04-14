Bünyan'da bin fidan toprakla buluşturuldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda düzenlenen etkiliğe, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı, AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç, Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Zeki Büyüktanır, kurum müdürleri, oda başkanları, belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Ağaç dikmenin önemine ve sonrasında bakımının yapılmasına dikkat çeken Kaymakam Şahin, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bünyan Belediye Başkanı Altun da ağaçlandırma çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, "İlçemizde başlayan ağaçlandırma kampanyasının ilkini bugün yoğun bir katılımla yapıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetler hızlanarak devam edecek. İlçemiz 'Yeşil Bünyan' ismine yakışır hale gelene kadar ağaçlandırma çalışmalarımız artarak sürecek." dedi.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı da desteklerinden dolayı Şahin ve Altun’a teşekkür etti.

Fidan dikimi etkinliği sonrası programa katılanlara pilav ikram edildi.