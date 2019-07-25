KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düğün öncesi bayrak duası geleneği yaşatılmaya devam ediyor.
Anadolu'nun birçok yöresinde hanede düğün olduğunu göstermek amacıyla yapılan bayrak duası geleneği, Bünyan ilçesinde de yaşatılıyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, önemli günlerinde düğün sahiplerini yalnız bırakmıyor.
Altun, düğün öncesi yapılan dua ve ikramlarla geçmişten geleceğe aktarılan bu önemli geleneğin sürmesinin, gelecek kuşakların örf ve adetleri unutmaması adına önemsediklerini vurguladı.