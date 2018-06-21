Bünyan'da 20 bin 456 hak sahibine tapuları dağıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde arazi toplulaştırma projesi kapsamında 20 bin 456 kişiye tapuları verildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından ilçedeki 29 bin 951 hektar alanda ve 33 mahallede uygulanan arazi toplulaştırma projesi kapsamında 20 bin 456 hak sahibine tapuları dağıtıldı.



Törende konuşan Kaymakam Ömer Şahin, toplulaştırma projesinin çiftçilere sunduğu avantajlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Proje öncelikle sulu tarım oranını arttırıyor. Bu da ilçedeki ürün çeşitliliğinin artması anlamına geliyor. Diğer yandan özellikle bizim önemsediğimiz bir nokta, proje sayesinde hemen her arazi sulama kanalı ve yola kavuşuyor. Bu da çiftçiler arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırıyor. Ayrıca proje çiftçinin topraktan kopmasının önüne geçiyor."



Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da ilçede 7 yıldır devam eden arazi toplulaştırma projesinin arazi sınırlarını genişleterek daha düzenli hale getirdiğini ve böylece modern tarım uygulamalarının daha kolay yapılabildiğini ifade etti.





