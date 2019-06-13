Bünyan Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi

KAYSERİ (AA) - Bünyan Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursların yıl sonu sergisi açıldı.

Açılış törenine katılan Kaymakam Ömer Şahin, bu yıl açılan 39 kursa 393 kişinin katıldığını ve bunların yüzde 80'ini kadınların oluşturduğunu söyledi. Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkan Vekili İhsan Urhan da, eğitim ve öğretimin en önemli yanının insanları hayata barışık hale getirmesi olduğunu belirtti.

Halk Eğitim Müdürü Sinan Gültekin ise buradan eğitim-öğretim yılı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kurum öğretmenleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Şahin ve diğer katılımcılar, açılışını gerçekleştirdikleri sergiyi gezdi.







