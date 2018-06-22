"Bunun adı 'HDP'ye baraj aşırtma' operasyonu"

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Aleviler, nasıl olsa CHP'ye oy verecek diye Alevi adayları listelere özellikle koymadılar. Kızan adaylar da HDP'ye yönelsin, HDP barajı aşsın diye. Bunun adı, seçimlerde baraj altında kalan HDP'ye baraj aşırma operasyonu." dedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cemevlerine hukuki statü tanınması"na yönelik açıklamasının Alevi vatandaşları çok memnun ettiğini vurguladı.

AK Parti döneminde Aleviler için yapılan çalışmalara işaret eden Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevilerle buluşmasının ardından düzenlenen çalıştayları anımsattı. Özdemir, "Bu ne demektir? 92 yıllık cumhuriyet tarihinde bu ülkede Alevi toplumunun da var olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Alevi toplumuna hissettirdi." diye konuştu.

Erdoğan'ın Muharrem İftarları düzenlediğini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftarlara Alevileri de davet ettiğini söyleyen Özdemir, "Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun değişmesi için Türkiye'de yaşayan Alevi canlara seslenmek istiyorum; gelin Cumhur İttifakı'na destek verin. Cumhur İttifakı Meclise güçlü bir şekilde girsin, Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun değiştirilmesiyle Alevilerin dergahları açılsın." ifadelerini kullandı.

- "Alevi toplumu, artık hizmete oy vermek istiyor"

Alevi vatandaşların aslında yapılan tüm bu çalışmaları takdir ettiğinin altını çizen Özdemir, 16 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde Alevilerin fikirlerini rahat rahat paylaşabildiğini dile getirdi.

"Şunu görmemek inkarcılık olur; AK Parti hükümeti göreve geldiğinde Türkiye'de 211 cemevi vardı. Ama şu anda Türkiye'de 4 bin 842 tane cemevi var." diyen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçime girerken siyasi partiler vaatlerini açıkladılar. Ama sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, cemevlerine yasal statü verileceğini açıkladı. Diğer partilerin vaatlerinde ise böyle bir şey yoktu. Ayrıca şu anda CHP'nin içinde bir tane Alevi milletvekili adayı var, o da Ankara'da. Onun haricinde milletvekili adayı yok. AK Parti'de adaylar var. AK Parti'nin içerisinde Türkiye'nin değişik yerlerinde 11'e yakın Alevi aday var. MHP'nin içinde adaylar var. Alevi toplumu artık hizmete oy vermek istiyor."

Hizmetleri AK Parti'nin getirdiğini vurgulayan Özdemir, "Cemevlerine yasal statü tanınması barışı, hoşgörüyü, kardeşliği daha çok pekiştirecek. Cumhurbaşkanımız da bunun farkında." değerlendirmesinde bulundu.

- "Statü verilen cemevlerinin denetimi iyi yapılsın"

Özdemir, geçmişte Alevilere yönelik "dış güçlerin Türkiye'deki maşaları" tarafından spekülasyonlar yapıldığını söyleyerek, "Bunu CHP özellikle siyasetine doladı. Alevi toplumunu kullanmaya kalktı. Aleviler bundan da rahatsız." şeklinde konuştu.

Her zaman devletin yanında olduklarını ve terörün her türlüsünü lanetlediklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Devletin statü verdiği cemevlerini kontrol altına alması gerekiyor. Camiler gibi. Çünkü terör örgütünün birtakım maşaları cemevlerini de popülizm haline getiriyorlar. Mesela şundan ızdırap duyuyorum; İstanbul'da bir cemevinde bir PKK'lının cenazesinin kaldırılmasından hicap duydum. HDP, CHP milletvekilleri askerimize, polisimize kurşun sıkan alçak katilin tabutunu omuzladılar. Bunların hepsi vergilerle maaş alan milletvekilleri. Statü verilecek cemevlerinin denetimi de iyi yapılsın ki birtakım terör örgütlerinin eline geçip de devletimize, milletimize, farklı toplumlara karşı terör yuvası haline gelmesin."

Özdemir, "Bizim kardeşlikten başka bir talebimiz yok. Alevi toplumu bu ülkenin öz unsurları, temel taşlarıdır. Tek istediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 'tek yumruk' olması. Ay yıldızlı bayrağımızın bir metre daha yukarıda dalgalanması. Ülkemizin ekonomisiyle atılımlarıyla bir adım önde olması. Bunun haricinde bizim istediğimiz bir şey yok." diye konuştu.

- "AK Parti, Alevilerin omurgasını oluşturdu"

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir, CHP'nin milletvekili adayları listesinde Alevilerin bulunmayışına yönelik tepkisini de dile getirdi.

CHP'de böyle bir tercih yapılacağını erken seçim kararı alınmadan önce de öngördüklerini vurgulayan Özdemir, "Sayın Kılıçdaroğlu, ne kadar Atatürkçü ve cumhuriyetçi Alevi varsa CHP'den temizledi. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisine kızgın olan Alevi yurttaşların çoğu, Cumhur İttifakı'na oy verecek." dedi.

Bu konuda afaki konuşmadığını, Alevilerin özellikle 24 Haziran öncesinde kimin eğri kimin doğru olduğunu gördüğünü aktaran Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti, Alevi aday göstermiyor diye eleştiriyordu. Şimdi Alevilerin omurgasını oluşturdu. CHP'de neredeyse hiç Alevi aday yok. Bu, beş CHP'li milletvekiliyle Kılıçdaroğlu'nun yaptığı toplantıda alınmış bir karardır. 'Aleviler nasıl olsa CHP'ye oy verecek' diye Alevi adayları listelere özellikle koymadılar. Kızan adaylar da HDP'ye yönelsin, HDP barajı aşsın diye. Bu bir taktik aslında.

Necati Yılmaz, Musa Çam, İlhan Cihaner gibi Alevi toplumunun çok sevdiği, Alevilerin sorunlarını sık sık TBMM'de dile getiren bu vekilleri Kılıçdaroğlu'nun listeye almamasının altındaki tek sebep, HDP'ye yönelsin Aleviler. Bunun adı, seçimlerde baraj altında kalan HDP'ye baraj aşırtma operasyonu."