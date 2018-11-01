Buluntu telefonu çaldığı iddiasıyla yargılanan polise hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de parkta bulunan ve sahibine ulaştırılması için polis merkezine teslim edilen cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle yargılanan polis memuruna "kamu kurumundan hırsızlık" suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan polis memuru F.B. ve avukatı ile mağdur R.D. hazır bulundu.

Sanık F.B. ifadesinde, görev yaptığı polis merkezinde "buluntu telefon" yazılı zarf gördüğünü, sahibine ulaştırmak için kendi hattını takarak telefon rehberi olup olmadığına baktığını fakat sonuç alamadığını savundu.

O sırada telsizden geçen anonsun ardından merkezden çıktığını, eve gidip üzerini değiştirdiğinde telefonu cebinde unuttuğunu fark ettiğini öne süren F.B, şunları söyledi:

"Telefondan hattımı çıkardım ve tabancamla vitrinin üzerine bıraktım. Eşimin kullandığı telefon modeli de aynı olduğu için çocuğum telefonu görüp alıyor, eşim de kendi hattını takarak oynaması için çocuğa veriyor. Daha sonra telefonu eve getirdiğim tamamen aklımdan çıktığı için karakola götürmedim. 15 gün sonra savcının beni ifadeye çağırmasının ardından olayı hatırladım. Suçsuzum, yaşananlar dalgınlıkla meydana geldi."

Mağdur R.D. ise şikayetçi olmadığını, 600 lira değerindeki telefonun bedelinin sanık tarafından kendisine ödendiğini söyledi.

Duruşmada mağdurun parkta unuttuğu telefonu sahibine ulaştırılması için polis merkezine teslim eden baba H.B. ve oğlu S.B. de tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanık F.B'yi, "kamu kurumundan hırsızlık" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı, soruşturma sürecinde zarar giderildiği için cezasını 10 aya indirerek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.