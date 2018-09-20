Bulgaristan'ın bayramı Edirne'ye yarayacak

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - "Bağımsızlık günü" kutlamaları kapsamındaki resmi tatili fırsat bilen Bulgar vatandaşları, tatil rotalarını sınır komşusu Edirne'ye çevirdi.

Bulgarların 22 Eylül'de kutlamaya başlayacağı "Bağımsızlık günü" kapsamında ülke genelinde 3 gün resmi tatil ilan edilecek.

Bulgaristan'ın "Bağımsızlık günü" dolayısıyla 22-24 Eylül tarihleri arasında Edirne'de turizm yoğunluğunun yaşanacağı tahmin ediliyor.

Konaklamalı turistin yanı sıra Bulgarların kente günübirlik yoğun alışveriş ziyaretleri gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Okulların açılmasıyla turizm sezonundaki hareketliliğin yavaşladığı bir dönemde komşu ülkenin bayramı, Edirne ekonomisine katkı verecek.

"Hazır olun" çağrısı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22-24 Eylül tarihleri arasında kentte Bulgar turist hareketliliği yaşanacağını söyledi.

Edirne'nin sınır kenti olma özelliğini turizm açısından fırsata çevirdiğini anlatan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'daki 3 günlük resmi tatil nedeniyle 15 gün öncesinden hem turlar hem de bireysel rezervasyonlarla kentteki tüm otel rezervasyonları dolmuş durumda. Kent ekonomisine güzel bir katkı olacak. Başta tarihi çarşılar olmak üzere, hediyelik eşya sektörümüz, yeme içme sektörümüz ve özellikle gece eğlence sektörümüzde yoğunluk olacak.

Bu turizm kollarındaki işletmelerimiz bu yoğunluğa hazır olmalı. Son aylarda kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları turizm konusunda çok ilgililer. Ancak bu yoğunluk yabancı turist yoğunluğu açısından bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız türden olacak. Ben bu anlamda tüm kent olarak bu yoğunluğa hazır olunması çağrısında bulunuyorum."

"Edirne'nin yıldızı parlamaya devam ediyor"

Hacıoğlu, Edirne'nin son dönemin gözde turizm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Edirne'nin turizmden aldığı payın sürekli büyüdüğüne de dikkati çeken Hacıoğlu, "Edirne, tarih, kültür ve medeniyet şehri. Bu anlamda yerli ve yabancı turistler kente her zaman ilgi gösteriyor, son dönemde özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan konaklamalı gelen turist sayısında büyük bir artış var. Önceden Edirne'nin büyük pazarının kurulduğu cuma günleri gelip en fazla bir gece kalan turistler artık perşembe günleri gelip tüm kentte alışverişini yapıp, eğlendikten sonra pazar günleri ülkelerine dönüyor. Bu da kent turizmi ve ekonomisi için çok güzel bir gelişme. Edirne'nin turizm anlamında gelişmesi için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Esnaf yoğunluğa hazırlanıyor

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da esnaf olarak hafta sonu yaşanacak yoğunluğa hazır olduklarını ifade etti.

Bulgar turistlerin kente akın edeceğini dile getiren Dinar, "Komşu Bulgaristan kendileri için önemli bir günü kutluyor. Bundan dolayı ülkede 3 günlük resmi tatil ilan edilmiş. Onların bayramı biz esnafa da bayram yaptıracak. Biz de gelecek turistlere en iyi hizmeti sunmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kentimizde gezecekler, alışveriş yapacaklar biz de onlara tava ciğer ikram edeceğiz. Edirne hareketli bir hafta sonu geçirecek. Herkesi Edirne'ye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentteki bir otelin müdürü Cengiz Bulut ise hafta sonu kentteki otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığını belirterek, "Bulgaristan'da kutlanan bir bayram dolayısıyla Bulgar vatandaşlar kente gelip bayramlarını mutlu bir şekilde geçirmek istiyor. Bizler Edirneli turizmciler olarak bu yoğunluktan memnunuz ve hazırız. Otellerde rezervasyonlar dolmuş durumda. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız." şeklinde konuştu.