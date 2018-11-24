Bulgaristan'da

SOFYA (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Sofya Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "THY ile Hayalimdeki Şehir" çocuk resim yarışmasında ödül kazananlar belli oldu.

Sofya Havaalanı'nın 2. terminalinde bine yakın çocuğun katıldığı yarışma ile ilgili kurulan sergide, en başarılı eserlere yer verildi.

Yarışmada birincilik ödülü "New York" resmi ile 9 yaşındaki Dilek Baras Husein'in olurken, "Moskova" adlı eseriyle 6 yaşındaki Siana Kınçeva, "İstanbul Kız Kulesi" adlı eseriyle 8 yaşındaki Kristian Georgiev, "Tokyo" isimli resmiyle 11 yaşındaki Albena Ufuk Tufan da kendi yaş kategorilerinde dereceye girdi.

Dereceye giren katılımcılara ödüllerini Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy verdi.

THY Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak, yaptığı açıklamada, "Bu sene ikincisini düzenlenen yarışmamıza Bulgaristan genelinden çok büyük katılım oldu. Küçük kalplerdeki keşfetme arzusunu uyandırmak ve bunu binden fazla resimde görüyor olmak, bugün bizim için en büyük mutluluk." dedi.

Resim sergisi, Sofya Uluslararası Havalimanı'nda bir ay ziyarete açık kalacak.

