Bulgar turistler, Kayseri'yi beğendi

KAYSERİ (AA) - Bulgaristan'dan Kayseri'ye gelen turistler kenti çok beğendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye gelen turist sayısını daha da arttırmak ve şehrin tanıtımına katkıda bulunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, Türk Hava Yolları ve Erciyes AŞ işbirliği ile Bulgaristan’dan gelen turizmciler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri ile bir araya geldi.

Misafirlerini Talas Erguvan Tesisleri'nde ağırlayan Büyükkılıç, kent hakkında bilgiler verdi.

Kayseri'nin pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Büyükkılıç, "Kayseri hoşgörünün merkezidir. Doğa turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi açısından önemli bir şehiriz. Gastronomi açısından zengin bir şehir. Çeşitliliği ve güzelliği ile doğa harikası şehrimize Bulgaristan’dan da komşularımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vagabond Magazine Bulgaria Dergisi’nden gelen Dimana Trankova ise daha önce Türkiye’ye geldiğini ancak Kayseri’ye ilk gelişi olduğunu belirtti.

Kayseri'de tarihi yaşadığını ifade eden Trankova, şunları kaydetti:

"Özellikle Selçuklu'dan kalma eserler ve bu eserlere çok iyi bakılmış olması beni çok etkiledi. Tarihin kıymetini bilmeliyiz. Erciyes Dağı'nı da çok beğendim. Bu mevsim de bile üzerinde kar var. Erciyes'in eteklerindeki yılkı atlarından çok etkilendim. Çocukken hep bir atım olsun isterdim. Bugün gördüklerim beni çocukluğuma götürdü. Gördüğüm şey benim için çok kıymetliydi ve bunun için teşekkür ederim. Daha önce Türkiye'nin birçok yerinde bulundum ancak Kayseri'nin yemeklerinin tatları çok güzeldi."

Bulgaristan'ın en büyük gazetesi olan 24 Hours Daily Gazetesinden gelen George Milkov da Erciyes'te kayak tesislerinin çok etkileyici olduğunu belirtti.

Milkoy, "Bulgarlar için Kayseri sürprizlerle dolu. Bulgarlar kayak yapmayı çok seviyorlar ve buradaki imkanlar onlar için çok iyi. Benim için çok inanılmaz bir şey daha var. Yalnızca vahşi batı filmlerinde gördüğüm atları Erciyes'te görebildim. Bulgarlar Anadolu hakkında çok fazla şey bilmiyorlar veya bilseler de yanlış bir algı var. Dolayısıyla döndüğümde paylaşacağım fotoğraflar insanları çok şaşırtacak. Türk insanları çok iyi. Total resme baktığımızda kayak tesislerinin yanına, Kapadokya'yı ve bu güzel insanları eklediğimizde resim tamamlanmış oluyor. Kayseri tek kelimeyle inanılmaz bir şehir." ifadelerini kullandı.