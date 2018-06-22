Bulgar Georgiev Sorgun Belediyespor’da

YOZGAT (AA) - Türkiye 1’inci Voleybol Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Hikmet Vural, antrenör Ümit Terzi’nin raporu doğrultusunda rotayı yabancı oyuncuya çevirdikleri söyledi.

Vural, 23 yaşındaki Bulgar oyuncu Zhulien Diqnov Georgiev ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Orta oyuncu Bulgar Diqnov Georgiev’in 1.98 boyunda olduğunu ve geçen yıl Bulgaristan Süper Liginde mücadele ettiğini ifade eden Vural, "Hocamızın raporları doğrultusunda bir yabancı daha transfer etmek istiyoruz. Arayışlarımız sürüyor. Yabancı transferini tamamladıktan sonra 3-4 yerli oyuncu alıp transferi kapatacağız ve ağustos ayı başlarında da toplanıp yeni sezon çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.