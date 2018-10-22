Buket Uzuner, yeni kitap müjdesini Hepsitv'de verdi

İSTANBUL (AA) - Yazar Buket Uzuner, yeni kitap müjdesini, e-ticaret platformu Hepsiburada’nın Youtube kanalı Hepsitv'de verdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsitv, yayınlarına hızla devam ediyor. Programın moderatörlüğünü üstlenen yazar ve televizyoncu Yekta Kopan, Su, Toprak ve Uzun Beyaz Bulut Gelibolu romanlarıyla tanınan Türk edebiyatının önemli isimlerinden Buket Uzuner’i Tabiat dörtlemesinin üçüncü kitabı "Hava" hakkında konuşmak üzere ağırladı.

Programda, bir roman serisi yazmaya karar vermesinin nasıl bir sonuç doğurduğu sorulduğunda, bu kararı almanın oldukça zor olduğunu belirten Uzuner, serideki tüm romanların birbiriyle bağlantılı olması gerekliliğinin zaman zaman zorlayıcı olduğunu söyledi. Uzuner, bunun yanında romanları yazmasının 2 ila 5 yıl sürdüğünü ve tüm seriyi bitirmesinin en az 10 yılını alacağını bildirdi.







- Serinin yeni kitabı Ateş, Mardin’de geçecek





Buket Uzuner, kitap serisinin İstanbul’da Su ile başladığını, Çorum’da Toprak ile devam ettiğini ve yeni çıkan Hava’nın ise Kayseri ve Kapadokya’da geçtiğini belirtti. Yazar, serinin henüz yolda olan dördüncü kitabı Ateş’in Mardin’de geçeceğini müjdeledi. Bu özellikleriyle serinin bir "Anadolu Dörtlemesi" olduğunun altını çizen Uzuner, üçüncü kitap Hava’nın neden Kayseri’de geçtiğini de açıklıyor.

3 yıl önce araştırma için Kayseri’ye gitmeye başladığını aktaran Uzuner, Kayseri’ye 13. yüzyılda hastaları müzikle tedavi eden bir şifahane ve dünyanın ilk tıp okullarından birini yaptırtan Selçuklu kadın sultanı Gevher Nesibe Sultan’ın yeterince bilinmediğini görüyor. O an kitabını Kayseri’de geçirmeye karar veriyor ve Selçuklu dönemi üzerinde de çalışıp bu romanı yazmaya karar veriyor. Uzuner’in basılan kitap kapağının sol üst köşesinde de Gevher’in bir büstü bulunuyor.





- "İnsan kendini tabiatın efendisi zannediyor"





Uzuner, yapılan sohbette mistik bir yanı olmadığını, bilimden yana bir insan olduğunu belirtmekle beraber, şamanların tabiatla olan ilişkisiyle ilgilendiğini belirterek, "İnsan kendini tabiatın efendisi zannediyor. Biz tabiatın bir parçasıyız. Bunu hatırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





- Genç yazarlara öneriler





Buket Uzuner, bir romanı yazarken öncelikle karakterler üzerine çalıştığını, konunun daha sonra geldiğini vurgularken, genç yazarlara öncelikle karakterleri canlı tutmayı, soyağacı çıkarmayı öneriyor.

"Karakterleri böyle yaşatmanın yolu ne?" diye sorulduğunda ise yazar, "Bunu yaşatmanın bir formülü yok. Hikaye anlatıcı olarak doğarsınız, şair olmak gibi..." cevabını veriyor. Devamında "Öyle doğduysanız da hikayeler akıyor ve karakterleriniz yaşıyorsa siz onları oturup seyrediyorsunuz." dedi.



