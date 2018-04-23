Bugüne kadar 13 bin 500 çiftin yuvasını kurdular

KONYA (AA) - MELİKE KINACI - İhtiyaç sahibi çiftlerin evlendirilmesi ve huzurlu ailelerin oluşması için 22 yıl önce yola çıkan Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, bugüne kadar 13 bin 500 çiftin hem ev eşyalarını temin etti hem de düğünlerini yaptı.

Faaliyetlerine 1996 yılında başlayan vakfın tohumları, 1995 yılında Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir'in eşi Fadime Özdemir'in çabalarıyla atıldı.

Özdemir, bir komşu ziyaretinde iki yoksul çiftin ekonomik sıkıntılar nedeniyle evlenemediğini duyunca, çevresine bu durumu anlattı ve toplanan yardımlarla iki çiftin hem ev eşyaları alındı hem de düğünleri yapıldı. İki yuvanın kurulmasına vesile olan Özdemir, eşiyle birlikte ülkenin her yerinden gençlere yardım edebilmek için Mehir Vakfının kuruluş kararını aldı.

O günden bu yana ihtiyaç sahibi çiftlerin mutluluklarına ortak olma motivasyonuyla hem yurt içi hem de yurt dışında düğün organizasyonları düzenleyen vakıf, çiftlerin evlenme aşamasında ve sonrasında ihtiyacı olacak bütün eşyaları, yatak odası takımından koltuk grubuna, gelin çeyizinden düğün bohçasına, ev terliğinden çay kaşığına kadar her şeyi ücretsiz temin ediyor.

- "Evliliğe borçsuz ve huzurlu başlıyorlar"

Mehir Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olurken din, dil, ırk ayrımı yapmadıklarını ve evliliğin her dinde kutsal kabul edildiğini söyledi.

Bu yüzden yabancı çiftlere de destek olduklarını belirten Erdem, "Mehir ailesi olarak yuva kurmanın mutluluğunu her düğünde tekrar tekrar yaşıyoruz. Hayırseverlerimizin destekleriyle insanları borçsuz evlendiriyoruz. Borç yapmadan eşya teminini sağlıyoruz. Bugüne kadar evlendirdiğimiz 13 bin 500 çiftten sadece 2 çiftin boşandığını öğrendik. Borçsuz başlamak, ekonomik açıdan rahatlık, evliliğin huzuruna katkıda bulunuyor, mutluluklarını arttırıyor diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdem, düğün masraflarının çiftlerin omzunda ciddi bir yük olduğuna dikkati çekerek, "Bize başvuran çiftlerin gelinlik, damatlık, ayakkabı, ev eşyaları, yatak odası takımı, oturma grubu, halıları, perdeleri, düdüklü tenceresinden tavası ve fincan takımına kadar neye ihtiyaçları varsa tamamlıyoruz. Gelinin çeyizi de dahil olmak üzere her şeyini ücretsiz temin ediyoruz." diye konuştu.

- Düğün alışverişi geleneği de sürdürülüyor



Çiftlere eşyalarını seçme imkanı sunduklarını, bunun için mobilya ve beyaz eşya mağazalarının bulunduğunu anlatan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftlerimiz bir alışveriş mağazasına gidip alışveriş yapıyorlarmış gibi buradan eşyalarını seçiyor ve ücretsiz alıyor. Ayakkabıları, kıyafetleri istedikleri gibi seçebiliyor. 6 tane eşya mağazamız var. Orada da mobilyadan çeyiz eşyalarına her şey mevcut. Bir evde neye ihtiyaç varsa vakıf olarak onları temin ediyor. İnsanlar nişanlandıktan sonra düğün alışverişine çıkılması adettendir. Biz ihtiyaç sahibi gençlere 'Buyrun düğün alışverişine bize gelin' diyoruz. Gelin ve damat adaylarının ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Evde giyecekleri terliğine kadar veriyoruz. Kabanını, eşofmanını, pijamasını, havlusunu, halısından çay kaşığına varıncaya kadar her şeyini temin etmeye çalışıyoruz."

- Düğün bohçası da Mehir'den

Erdem, çiftlerin mutlu bir evliliğe sorunsuz başlamalarına gayret ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer ailelerinden bir destek alamıyorlarsa 5-6 yıl boyunca borç ödemek zorunda kalıyorlar. Biz, erkek ve kız tarafının yapacağı her şeyi vakıf olarak üstleniyoruz. Bir adet vardır, gelin kayınvalidesine, kayınpederine bohça götürür. O bohçayı da Mehir Vakfı üstleniyor. Yani biz sadece gelin ve damadın değil, anne ve babalarının da kıyafetlerini veriyoruz. Bohçalarını biz hazırlıyoruz. Kız tarafı, erkek tarafı tartışmasına son veriyoruz. Bizim için mutlu aile, mutlu toplum demek. O yüzden ailedeki mutluluğa önem veriyoruz."