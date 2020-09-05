Bugün (5-6 Eylül 2020 Cumartesi - Pazar) ne sınavı var?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan İOKBS 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ise 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı ise 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 6 Eylül 2020 Pazar tarihinde yapılacaktır.

KPSS Sınav Sonuçları 22.10.2020 tarihinde açıklanacak.

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI