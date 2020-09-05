Bugün (5-6 Eylül 2020 Cumartesi - Pazar) ne sınavı var?
5-6 Eylül 2020 2020 Pazar günü yer gök araç trafiği ve insanlarla dolu. Peki bugün ne sınavı var. Bu kalabalık nedir? Tüm ayrıntılar haberimizde
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan İOKBS 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ise 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı ise 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 6 Eylül 2020 Pazar tarihinde yapılacaktır.
KPSS Sınav Sonuçları 22.10.2020 tarihinde açıklanacak.
2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
DİKKAT!
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI