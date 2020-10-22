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Bugün 25 Ekim 2020 Pazar ne sınavı var?

25 Ekim 2020 günü yer gök araç trafiği ve insanlarla dolu. Peki bugün ne sınavı var. Bu kalabalık nedir? Tüm ayrıntılar haberimizde

Genel 22.10.2020, 15:10 22.10.2020, 15:12
Bugün 25 Ekim 2020 Pazar ne sınavı var?
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25 Ekim 2020 Pazar tarihinde yani bugün 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı yapılacaktır.

Sınav Saat 10.00 da başlayacaktır. Ayrıca 

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC’de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa’da sınava girecek adaylar, saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

 

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

25 Ekim 2020 tarihinde ön lisans düzeyinde uygulanacak 2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden,  nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 25 Ekim 2020 Pazar günü  07.00 ile 10.00 saatleri arasındaaçık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya  fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya  fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya  fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir.  “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.  

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

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Yorumlar (6)
Doğanay Boçkır 2 ay önce
İnşAllah iyi olur
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Kpss 2020 2 ay önce
KPSS 2020 de herkese başarılar dilerim. ÖSYM inşAllah üniversite sınavındaki gibi zor sorular sormaz. Heyecan dorukta
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6 Eylül 2020 Pazar KPSS sınavı var 2 ay önce
KPSS 2020 de herkese başarılar dilerim.
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Mustafa inal 2 ay önce
"Kamu personeli seçme sınavı ise" diye cümleye başlamak eğitimin hangi boyutu
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ayfer nazlı kadifeci 2 ay önce
iiiiiiiiiiii
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Doğanay Boçkır 2 ay önce
Allah
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