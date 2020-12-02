Bugün (2 Aralık 2020) sokağa çıkma yasağı var mı? Gün Gün yasak saatleri haberimizde!

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YAYINLANAN GENELGEYE GÖRE GÜN GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Genel 02.12.2020, 14:35
YAYINLANAN GENELGEYE GÖRE GÜN GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
|Yasak Başlangıç
|Yasak Bitiş
|Pazartesi
|Akşam
|21.00
|Salı
|Sabah
|05.00
|Salı
|Akşam
|21.00
|Çarşamba
|Sabah
|05.00
|Çarşamba
|Akşam
|21.00
|Perşembe
|Sabah
|05.00
|Perşembe
|Akşam
|21.00
|Cuma
|Sabah
|05.00
|Cuma
|Akşam
|21.00
|Cumartesi
|TAM GÜN
|Cumartesi
|TAM GÜN
|Pazar
|TAM GÜN
|Pazar
|TAM GÜN
|Pazartesi
|Sabah
|05.00