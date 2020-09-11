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Bugün 12 Eylül 2020 Cumartesi ne sınavı var?

12 Eylül 2020 günü yer gök araç trafiği ve insanlarla dolu. Peki bugün ne sınavı var. Bu kalabalık nedir? Tüm ayrıntılar haberimizde

Genel 11.09.2020, 22:40 11.09.2020, 22:45
Bugün 12 Eylül 2020 Cumartesi ne sınavı var?
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12 Eylül 2020 Cumartesi tarihinde yani bugün 2020-KPSS Lisans Sınavının Alan Bilgisi yapılacaktır.

2020-KPSS Lisans Sınavının Alan Bilgisi Oturumları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanacak 2020-KPSS Lisans Sınavının Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden,  nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 12 Eylül 2020 tarihinde 07.00 ile 14.30 saatleri arasında, 13 Eylül 2020  tarihinde ise 07.00 ile 10.00 saatleri arasında tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya  fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya  fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir.  “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.  

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ GÜNÜ 07.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA VE 13 EYLÜL 2020 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ  ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

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Yorumlar (6)
Doğanay Boçkır 6 gün önce
İnşAllah iyi olur
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Kpss 2020 6 gün önce
KPSS 2020 de herkese başarılar dilerim. ÖSYM inşAllah üniversite sınavındaki gibi zor sorular sormaz. Heyecan dorukta
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6 Eylül 2020 Pazar KPSS sınavı var 6 gün önce
KPSS 2020 de herkese başarılar dilerim.
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Mustafa inal 6 gün önce
"Kamu personeli seçme sınavı ise" diye cümleye başlamak eğitimin hangi boyutu
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ayfer nazlı kadifeci 6 gün önce
iiiiiiiiiiii
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Doğanay Boçkır 6 gün önce
Allah
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