Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Buğdaydaki erken gelişim rekolteye yansıyacak

- Ulusal Hububat Konseyi'nin hazırladığı rapora göre, Türkiye genelindeki yağışların ve hava sıcaklıklarının olumlu düzeyde seyretmesi buğdayın erken gelişmesini sağladı - UHK Yönetim Kurulu Başkanı Taşpınar: - "Geçen yılki 21,6 milyon tonluk rekolteye ulaşılma hedefi oldukça yüksek görünüyor"

10 Mart 2018 Cumartesi 11:45
Buğdaydaki erken gelişim rekolteye yansıyacak
banner230

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Ülke genelindeki yağışların ve hava sıcaklıklarının olumlu düzeyde seyretmesinin buğdayın erken gelişimine katkı sağladığı, bunun da rekolteyi artıracağı belirtildi.

Ulusal Hububat Konseyinin (UHK) 1 Ekim-5 Mart dönemini kapsayan raporuna göre, ülke genelindeki yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre düştü ancak geçen yıla göre yüzde 28,7 artış gösterdi. 1 Ekim-5 Mart döneminde Türkiye genelinde yağış oralaması 307,5 milimetre olarak hesaplandı.

Hububat tarımının yoğun yapıldığı Konya Ovası'nda ekim ayı sonuna kadar etkili olmayan yağışlar, kasım ayıyla beraber dengelendi ve hava sıcaklıkları, atılan tohumların tamamına yakınının çıkmasını sağladı.

Raporda, yıl içinde iklim şartlarının olumlu seyretmesi durumunda, geçen yılki verim düşüklüğünün bu yıl yaşanmayacağı tespitine yer verildi.

UHK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle buğdayda 15-20 günlük bir erken gelişmenin gözlemlendiğini söyledi.

Gelecek 3 ay içinde yağışların olumlu seyretmesi halinde ekim alanlarındaki daralmadan dolayı yaşanacak rekolte düşüklüğünün telafi edileceğini ifade eden Taşpınar, "Geçen yılki 21,6 milyon tonluk rekolteye ulaşılma hedefi oldukça yüksek görünüyor." dedi.

Taşpınar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricinde Türkiye genelindeki yağışların, hububatın ihtiyaç duyduğu zaman aralığında gerçekleşmesi sayesinde ürünlerin gelişiminin olumlu seyrettiğini aktardı.

Buğday ekili alanlar için özellikle yağışın düşme zamanının önemine değinen Taşpınar, "Hem bitki çıkışlarında hem de bitkinin gelişim sürecinde herhangi bir problem yaşanmıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde alınan yağışlarda, ocak ayına kadarki dönemde düşüş yaşanmış, fakat ocak ve şubat aylarında düzenli alınan yağışlar sebebiyle bu bölgedeki gecikme giderilmiştir." diye konuştu.

- Buğday ekim alanlarında daralma

Taşpınar, bir yıl önceki ekin çıkışlarında yüzde 25 kayıp yaşandığını, bu yıl ise bitki gelişiminin daha iyi olduğunu dile getirdi.

Türkiye genelindeki buğday ekim alanlarında geçen yıla oranla yüzde 8 -10 olduğunu anlatan Taşpınar, şunları kaydetti:

"Mısır, pamuk, ayçiçeği gibi ürünlerin getirisinin fazla olması sebebiyle özellikle sulak ekim alanlarında buğday ekiminde bir düşüş gerçekleşti. Bu durum, özellikle pamuk ekim alanlarının fazla olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile güney bölgelerindeki bazı kesimlerin tercihini pamuk ekiminden yana kullanmalarından kaynaklanıyor. Yine İç Anadolu Bölgesi'nde de özellikle mısır ve ayçiçeğinin buğdaya göre getirisi daha yüksek olduğu için çiftçiler tercihlerini bu ürünlerden yana kullanabiliyor."

Anahtar Kelimeler:
"Konya Ovası"Buğday Ekim AlanlarıBuğday RekoltesiErken GelişmeHububatTürkiye Geneli yağış OralamasıUHKUHK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim