Buenos Aires'in renk cümbüşü: La Boca

BUENOS AİRES (AA) - Buenos Aires'de renkli evleriyle bilinen La Boca Mahallesi turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

Renkli evleri, süslü duvarları, ünlülerin heykelleri ve Boca Juniors futbol takımına ev sahipliğiyle ünlü La Boca Mahallesi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in en renkli mahallesi olarak öne çıkıyor.

Başkentin güneyinde, Matanza-Riachuelo Nehri'nin Rio de la Plata Nehri'ne açıldığı ağızda bulunması nedeniyle mahalle ismini, İspanyolca "ağız" anlamına gelen "boca" kelimesinden alıyor. Yaklaşık 3,5 kilometrekare üzerine kurulu La Boca Mahallesi, 50 bin civarında nüfusa sahip.

Mahalle, 19. yüzyılın sonlarından itibaren çoğunluğunu İtalyanların oluşturduğu göçmenleri kabul etmeye başladı. O dönemde, mahallede İtalya'nın Cenova şehrinden göç eden çok kişi bulunduğundan mahalle sakinleri, İtalyanca Cenovalı anlamına gelen "Zeneizi" kelimesinin hatalı telaffuzuyla oluşan "Xeneizes" olarak biliniyordu.

Göçmenlerin, atık çinko levhalardan içinde birden fazla ailenin yaşadığı "conventillos" isimli evler inşa edip liman atölyelerinde artan boyalarla da bu evleri boyamasıyla mahalle çeşitli renklere büründü.

Günümüzde, La Boca Mahallesi'nin bazı bölgelerinde renkli ev kültürü devam ederken, birçok conventillos da hediyelik eşya dükkanına dönüştürülmüş durumda.

Renkli mahallenin ünlü sokağı Caminito

Buenos Aires'in ünlü, en renkli ve turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Caminito Sokağı da La Boca Mahallesi'nde bulunuyor.

Matanza-Riachuelo Nehri yakınındaki Caminito, uzun süre bakımsız kaldıktan sonra 1950'de aralarında ressamların da olduğu bir grup tarafından restore edilerek halkın kullanımına sunuldu. Şair Gabino Coria Penaloza'nın yazdığı "Caminito" şiirini Tango'nun önde gelen isimlerinden Carlos Gardel'in seslendirmesiyle sokak Tango ile anılmaya başladı.

Bugün, Caminito'ya gelen birçok turist civardaki Tango dansçılarının belirli ücret karşılığı sunduğu kostümlerle fotoğraf çektirirken, restoranlarda sunulan Tango gösterisinin tadını çıkarıyor.

1959'da bölge ressamlarının eserlerini sergilediği açık hava müzesi olan Caminito'da bugün pek çok duvar resmi ve Arjantin'in dünyaca ünlü eski futbolcusu Diego Maradona'dan, Katolik dünyasının Arjantinli ruhani lideri Papa Franciscus'a kadar birçok kişinin heykeli bulunuyor.

Mahallenin takımı Boca Juniors

La Boca Mahallesi, ismini verdiği, dünyaca tanınan Boca Juniors futbol takımının "La Bombonera" ismiyle bilinen Alberto J. Armando Stadı'na da ev sahipliği yapıyor.

Milyonlarca taraftarı olan sarı-lacivertli takımın stadyumundaki Boca Tutkusu Müzesi'nde, Boca Juniors'ın kazandığı kupalar, eski futbolcusu Maradona'nın kullandığı formalar ve Maradona'nın tablolarının yanı sıra takımın tarihine dair eşyalar sergileniyor.

La Bombonera'nın çevresinde de Boca Juniors renkleriyle boyanmış hediyelik eşya dükkanları ve kafeler ziyaretçileri karşılıyor.