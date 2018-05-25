NİĞDE (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Dünyaya sadece savaş, zulüm, baskı, sömürgecilik götüren batı medeniyetine karşı işte biz, ecdadımızdan aldığımız ilhamla yeniden bir dik duruş sergiliyoruz." dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde şubesinin açılışında, TÜGVA'nın, orta okuldan üniversiteye, çalışan gençlere kadar tüm gençliği, sporla, sanatla, kültürle, teknolojiyle buluşturan yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu söyledi.

Gençliğin korunmasının, anayasal bir görev olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye öyle bir noktaya geldi ki gençliğimizi zehirleyen bütün bu etkenleri önümüze süren zihniyetle mücadeleye başlayabildi. Filmlere bakıyorsunuz; içkiye, uyuşturucuya, şiddete, aile bağlarının kopmasına özendiriyor. Tamamen bireyci, zevkine göre, hazlarıyla yaşayan bireylere özendiriyor. Şimdi bunlarla mücadele, 'etme, gitme, yapma'yla olmuyor. Bunlarla mücadele etmemiz için, bu zihniyetin sahipleriyle mücadele etmemiz gerekiyordu ve hamdolsun 15 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, nasıl 'dünya 5'ten büyüktür' diyorsak, bu zihniyetin ağa babalarıyla da mücadele etmeye başladık."

"Türkiye'yi, gezi kalkışması, 17-25 Aralık darbe girişimi, 6-7 Ekim olayları, 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla Suriye'ye, Mısır'a çevirmek isteyenlere rağmen, Türk milleti, liderinin arkasında durarak bu mücadeleye sahip çıktı" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü Türkiye'nin öz güven aşıladığı gençler, yetişerek, çok daha büyük işlere imza atacak, bütün dünyayı kirleten, zulmün gölgesine bırakan, yeni bir dünya savaşının adeta tamtamlarını vuran bu köhnemiş batı zihniyetiyle, kendi medeniyetlerinin bayraktarı olarak mücadele verecek. Ecdad, yüzlerce yıl gittiği yere barış ve huzur götürdü."

- "Biz, merhametli bir ecdadın torunlarıyız"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Balkanlar'da, Ortadoğu'da, Kuzey Afrika'da yüzlerce yıl durmuş olmamıza rağmen bugün Balkanlar'da kiliselerin ayakta olduğu, kültürlerin yaşadığı, oradaki halkların hala kendi dillerini, lehçelerini konuştuğu görülebilir. Batı medeniyeti, iki yüzyıl, dünyaya sömürgecilikten başka bir şey vadetmemiştir. Dünyaya sadece savaş, zulüm, baskı, sömürgecilik götüren batı medeniyetine karşı, işte biz, ecdadımızdan aldığımız ilhamla yeniden bir dik duruş sergiliyoruz. Bu dik duruşun bayraktarlığını da dünyadaki mazlumların umudu Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. İşte Türkiye Gençlik Vakfında yetişen kardeşlerimiz, bu duruşa sahip çıkacaklar, bu duruşun kalıcı olmasının mücadelesini verecekler. Dünya mazlumlarının, Amerika, Avrupa diye bir umudu yok. Ama bir yerde Türk bayrağı gördüğünüz zaman o Türk bayrağı ya orada açılan yetimhaneyi, ya bir su kuyusunu, ya bir yolu, bir okulu, hastaneyi, temsil ediyor. Türkiye, milli gelirine oranla dış yardımlarda dünyada bir ilk. Çünkü biz, merhametli bir ecdadın torunlarıyız."

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin de şunları söyledi:

"Bu duruşa halel gelmemesi için, bu seçim önemli. Yani, dünyadaki mazlumların umudu olan Türkiye'nin, son 15-16 yıldaki büyük atılımlarının mimarı olan liderimizi, Cumhurbaşkanımızı, yine destekleyeceğiz. Güçlü destekle inşallah, 15 Temmuz'un arkasında olanlara bir kere daha güçlü bir mesaj vermiş olacağız. Türkiye'nin, 15 Temmuz'la hesaplaşması bitmiş değildir. Nasıl ki 28 Şubat'la hesaplaşmamızı bitiremediysek, bizim 15 Temmuz'la hesaplaşmamız lazım ki bir daha bu milletin yurt dışındaki düşmanları ve onların içerideki işbirlikçileri, böyle ihanetlere, kahpeliklere yeltenmesinler. Onun için, milletin liderinin yanındaki duruşu, çok büyük önem arz etmektedir. Liderimizin yanındaki duruşu, AK Parti'nin, 15-16 yıllık hizmetlerin mimari olan partimizin yanındaki duruşu da sergilemek durumundayız. Cumhurbaşkanımızı ne kadar güçlü şekilde bizi temsile görevlendirirsek, cumhurbaşkanımız bu duruşunu, çok daha ileriye, çok daha güçlü şekilde, Allah'ın izniyle taşıyacaktır. Canla başla çalışacağınızdan şüphem yok. İnşallah Türkiye'yi, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de vereceği güçle, 24 Haziran'dan sonra, çok aydınlık günler bekliyor. Düşmanlarımız bunun farkında, bizler de farkında olursak 24 Haziran'dan sonra Türkiye, çok daha aydınlık günlere uyanacaktır."

- TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ise vakıf olarak her yerde, gençlere hizmet etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

81 ilde, 352 ilçede temsilciliğe ulaştıklarını vurgulayan Emanet, şunları kaydetti:

"2 bin 982 lise ve 2 bin 253 ortaokulda hizmet veriyoruz. 61 yurdumuzda, yükseköğrenimdeki gençlerimiz konaklıyor. Gençlerimizin bulunduğu, 10 yaşından 35 yaşına kadar, ortaokuldan liseye, üniversiteye, çalışan gençliğe, kadına, aileye kadar gençliğimizin olduğu her alanda hizmet etmeye devam ediyoruz. Çağımızın getirdiği yeniliklerle ortaokuldaki çocuklarımıza drone eğitimleri, robotik yazılımlardan başlayarak lisede büyük kongrelerle, tiyatro eğitimleriyle, spordan, kültürden, sanata kadar ihtiyaç duyulan her alanda gençlerimizin yanındayız."

Konuşmaların ardından Bilal Erdoğan ve İsmail Emanet'e, kendi fotoğraflarının kara kalem çalışması hediye edildi.

Erdoğan ve protokol üyeleri, hizmete açılan TÜGVA Niğde şubesini gezdi. Erdoğan, ok attı, okçuların gösterisini izledi.

Erdoğan daha sonra, Niğde Belediyesinin düzenlediği mahalle iftarında vatandaşlar oruç açtı.

İftardan sonra Erdoğan, TÜGVA Niğde şubesinde gençlerle bir araya geldi.