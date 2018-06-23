'Bu ülkeyi gençlerimiz kalkındıracak, gençlerimiz uçuracak'

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisince Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Saadet Partisi mensupları olarak seçimleri kesinlikle bir kavganın, bir husumetin parçası gibi görmediklerini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Seçim, halkımızın kendisini yönetecek, kendisine hizmet edecek siyasiler arasında tercihte bulunma zamanıdır. Bu tercihte bulunurken, bu tercihi yaparken biz birbirimize karşı sadece sevgi ve saygı beslemek mecburiyetindeyiz. Bu ülkede barış olsun istiyorsak, huzur olsun istiyorsak farklı kanaatlere ve düşüncelere sahip olsak bile birbirimize karşı sevgi beslemeye, birbirimizi kucaklamaya mecburuz. Bu bizim memleketimizde, bütün bölgemizde, dünyada, huzurun tesisi için barışın tesisi için olmazsa olmaz şarttır."

Karamollaoğlu, kendilerini farklı şekilde değerlendirenlere bir husumet beslemediklerini kaydederek, sadece bu kişileri düşünmeye davet ettiğini belirtti.

Ülkedeki problemlerin ve halkın dertlerinin masaya yatırılmasını isteyen Karamollaoğlu, "'Çözüm yolları arayalım' diyoruz. Bunu müştereken yapmayı arzu ediyoruz ama ne yazık ki bazı arkadaşlarımız fikir bazında da karşımıza geçip bizi fikren politikalarımız yönünden tenkit edeceklerine sadece ve sadece suçlayarak, iftiralarda bulunarak, hakaret ederek susturmaya çalışıyorlar. Bak işte buraya gelince biz yolumuzdan dönmeyiz. Haksızlığa rıza göstermeyiz. Her zaman bu milletin emrinde olmaktan, hizmet etmekten iftihar duyarız. Biz Erbakan Hocamızın talebeleriyiz." diye konuştu.

İşsizliği ancak kendilerinin çözeceğini savunan Karamollaoğlu, tarımı ve hayvancılığı iyi bir noktaya getireceklerini, et, buğday ithal eden değil, bu ürünlerin ihracatını yapıp ülkeye döviz kazandıran bir noktaya ülkeyi getireceklerini anlattı.

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz zor durumda, okuyanı da zor durumda, okumayanı da zor durumda. Biz gençlerimizin yanında olmakla kalmayacağız. Şundan emin olun biz gençlerimize gereken değeri verelim; bu ülkeyi gençlerimiz kalkındıracak, gençlerimiz uçuracak. Başkasının hayal etmeyeceği, edemeyeceği noktalara ülkemizi, bizi, gençlerimiz ulaştıracak."

"Birbirimizi kucaklamaya mecburuz"

Karamollaoğlu, partisince Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen mitingde, geç saate kadar bekleyen partililere teşekkür ederek, memleketin, ülkenin ve insanlığın hayrı için gayret gösterdiklerini söyledi.

Seçimleri bir kavga olarak görmediklerini belirten Karamollaoğlu, ''Bu ülkede barış olsun istiyorsak, huzur olsun istiyorsak farklı kanaatlere ve düşüncelere sahip olsak bile birbirimize karşı sevgi beslemeye, birbirimizi kucaklamaya mecburuz.'' diye konuştu.

İşsizliği ancak kendilerinin çözeceğini savunan Karamollaoğlu, tarımı ve hayvancılığı iyi bir noktaya getireceklerini, et, buğday ithal eden değil, bu ürünlerin ihracatını yapıp ülkeyi döviz kazandıran bir noktaya getireceklerini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, ülkenin gençlerle kalkınacağını dile getirerek, gereken önemin verilmesi gerektiğini söyledi.

Muhabir: Zafer Arslan, Hüseyin Kulaoğlu