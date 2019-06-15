Bu sokaklar eğitim kokuyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan 67 yıllık okuldaki koridorlara, sokak isimleri verildi.
Okulun müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okulumuzun ilk sokağı Şeyh Edebali Sokağı. Öğrencilerimiz teneffüslerde görüşmek konuşmak ya da bilgi alışverişinde bulunacakları zaman sokak isimleri ile birbirlerine yer söyleyerek orada buluşuyorlar." dedi.
BBP'nin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da okulda eğitim gördüğünü aktaran Aydoğan, "Öğrencilerimizin Yazıcıoğlu'nun güzel ahlakından, vatan millet sevgisinden ve cihan mertliğinden istifade etmelerini istiyoruz." diye konuştu.