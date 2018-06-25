Bu sandıktaki oyların tamamı Erdoğan'a çıktı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir yaylada kurulan sandıkta, kullanılan 67 oyun tamamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı.

Beyşehir'e bağlı Damlapınar Mahallesi'ndeki Damla Yaylası'ndaki seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullandığı 1041 No'lu sandıkta, oy sayımı sonucunda cumhurbaşkanlığı için tek tercih belirdi.

Açılan sandıktaki 67 oyun tamamı Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı.

Damla Yaylası'nda geçen yıl yapılan referandumda da oy kullanan 76 seçmenin tamamı "evet" oyu vermişti.