"Bu saldırının amacı barış ve demokrasi ortamını bozmak"

ANKARA (AA) - CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Ne Genel Başkanımız bir milim geri atar ne de CHP'ye oy vermiş 14 milyon seçmen bu saldırganlığa prim verir. Çünkü bu saldırının amacı Genel Başkanımızın şahsında Türkiye'de oluşmakta olan barış ve demokrasi ortamını bozmaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki gösteren partililer, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplandı.

CHP Ankara İl Başkanı Güvener, Çubuk'taki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Saldırının önceden planlandığını ileri süren Güvener, "Ne Genel Başkanımız bir milim geri atar ne de CHP'ye oy vermiş 14 milyon seçmen bu saldırganlığa prim verir. Çünkü bu saldırının amacı Genel Başkanımızın şahsında Türkiye'de oluşmakta olan barış ve demokrasi ortamını bozmaktır." diye konuştu.

Bu saldırıların Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'lileri bu ülkenin geleceği için mücadele etmekten alıkoyamayacağını dile getiren Güvener, saldırının amacının ülkede oluşan demokratik umudu kırmak olduğunu kaydetti.

Güvener, "İktidara sesleniyoruz, bu saldırının kimler tarafından tertiplendiğinin bir an önce saptanmasını istiyoruz. Bir an önce ülkemizdeki iç huzuru bozmak için kimin tertiplere giriştiğini açığa çıkarın." dedi.

- "Sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermeliler"

Güvener, daha sonra 81 ilde CHP il başkanlarınca eş zamanlı yapılan açıklamayı okudu.

Saldırının azmettiricilerinin belli olduğunu, bu kişilerin saldırının alt yapısını hazırladıklarını ifade eden Güvener, siyasi rant bekleyenlerin bu saldırıda payı bulunduğunu söyledi.

Güvener, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Milli Savunma Bakanı, Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, 'O evi yakın' diye bağıran hainlere dönüp de 'Mesajlarınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir? Bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermeliler."

- "Bu şekilde bir davranışla asla bu demirler soğumaz"

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk de dün Kılıçdaroğlu ile beraber olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Dün devlet baba, çocuklarına eşit muameleyi bırakın orada sınıfta kalmıştır. Devletin Sayın Kılıçdaroğlu'na özür borcu vardır. Sayın Genel Başkana yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Eğer gün demirleri soğutma günüyse bırakın bizi birbirimize. Biz bir günde bütün demirleri soğuturuz. Ama araya nifak tohumu sokarak, belirli bir pozisyona gelmiş insanları hedef göstererek bu şekilde bir davranışla asla bu demirler soğumaz."

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt da toplumdaki bütün kanaat önderlerinin her zamankinden daha fazla birleştirici, bir araya getirici dil kullanması gerektiğini kaydetti.

Açıklamaya, CHP'li bazı milletvekilleri, KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mevlüt Çakmak da destek verdi.