Bu okullarda herkes okuyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki tüm okullarda herkes kitap okuyor.

Kayapınar Kaymakamlığınca hazırlanan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Kayapınar Okuyor Projesi" ile ilçedeki okullarda ilk ders zilinin ardından 15 dakika kitap okunuyor.

Resmi ve özel 220 okulda, idareciden, güvenlikçiye, öğrenciden öğretmene, temizlik görevlisi ve kantin işletmecisinden veliye kadar herkesi kapsayan proje ile ayda en az 3 kitap okunması hedefleniyor.

Bu çerçevede okumaya teşvik amacıyla yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenciler de ödüllendirilecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla uygulamaya geçirilen projenin yıl boyu sürmesi planlanıyor.

"Amacımız okuma kültürünü çocuklara aşılamak"

Projenin uygulandığı okullardan Kayapınar Nazime Tatlıcı İlkokulu Müdürü İsmail Buhur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 aydır okullarında ilk dersi kitap okumaya ayırdıklarını, uygulamanın ilk ders zili çaldığında okulda bulunan kendileri de dahil herkesi kapsadığını söyledi.

Kitap okumak için günün en verimli zamanını seçtiklerine işaret eden Buhur, herkesin ayda en az 3 kitap okumasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Buhur, velilerin de projeden memnun olduğunu dile getirerek, "İlçedeki tüm okullarda uygulanan proje ile her gün ders başlamadan 15 dakika öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, kantin sorumlumuz, temizlik personelimiz, güvenlikçimiz hep beraber bu etkinliği yapmaktayız. Bunu yaparken de veli, öğretmen ve öğrencilerimizden önemli dönüşler aldık. Amacımız farkındalık yaratmak, okuma kültürünü çocuklara aşılamak." diye konuştu.

Kitap okumak öğrenciler arasında tatlı rekabete dönüştü

Sınıf öğretmeni Derya Turgut Yıldırım ise kitap okuma kültürü gelişmediğinde insanların kendilerini ifade etmekte ve birbirleriyle iletişim kurmakta sıkıntı yaşadığını belirtti.

Proje ile çocuklar arasında kitap okumada güzel bir rekabet yaşandığını ifade eden Yıldırım, bu sayede öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırdıklarını aktardı.

Yıldırım, çocukların yetişkinlerden görerek okumayı alışkanlık hale getireceğine dikkati çekerek, bu konuda ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

"Çocuk 'Annem ve babam yapıyor, ben de bunu yapmalıyım, bu yolda gitmeliyim.' diye düşünecektir. Onlara okumayı sevdirebilmiş olmak bizim için temel görev. Kitap sevgisi kazandıramadığımızda hiçbir süreç tamamlanmamış demektir." diyen Yıldırım, bu amaçla uygulanan projeden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"Okuduğumdan beri tüm dersleri çok daha iyi anlıyorum"

Öğrencilerden Sterkjin Öndeş, memnuniyet duydukları uygulamanın kentte tüm okullarda yaygınlaşmasını istediklerini söyledi.

Öğretmenlerinin çok kitap okuyan öğrencilerin Kaymakamdan ödül alacağını belirtmesi üzerine her gün düzenli kitap okumaya başladığını anlatan Öndeş, "Ben kitap okurken kendimi o kitaptaki kahraman gibi hissediyorum. Başka dünyalara gidiyorum. Kitap okumak güzel bir şey hem de faydası var. Kitap okuduğumdan beri tüm dersleri çok daha iyi anlıyorum. Kitap okumak bize yeni bilgiler öğretiyor." dedi.

Hiranur Özden ise başarılı olmak için çok okuyup, çok araştırma yapmanın önemine değindi.

Kitap okuyarak güne zinde başladıklarını belirten Özden, "Kitap okumanın daha iyi cümleler kurmama katkısı var. Kitap bilgi sahibi olmamı, arkadaşlarımla daha iyi iletişim kurmamı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Özden, Kayapınar Kaymakamlığı ve projede emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Okulun kantinini işleten Fikri Salğın da projeden memnuniyet duyduğunu anlatarak, öğrenciler derse girdiğinde, kantinde kitap okuduğunu aktardı.