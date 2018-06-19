YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, milletine sevdalı olanların iktidar olabileceğini belirterek, "Bu millete aşık olanlar iktidar olabilir. Bu millet için bu dünyayı gözünü kırpmadan Tayyip Erdoğan gibi karşısına alanlar 'Dünya 5'ten büyüktür' diyenler ancak iktidar olabilir." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde, 24 Haziran'ın yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir yönetim sisteminin icraya konulduğu tarih olduğunu söyledi.

24 Haziran'ın tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bozdağ, seçimlerin diğer seçimlerden çok farklı tarihi bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Yeni hükümet sisteminin siyasi istikrar, güçlü iktidar ve iyi yönetimi kalıcı hale getireceğini aktaran Bozdağ, hızlı karar alma ve alınan kararları hızlı uygulama nedeniyle de taleplerin, ihtiyaçların süratle giderilmesine, sorunların erken çözüme kavuşturulmasına da büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Hükümet sistemini değiştirirken, milletin gücüne güç katan adım attıklarını anlatan Bozdağ, yüzde 50 artı 1 geçerli seçmenlerin oyunu alamayanın Türkiye'yi yönetemeyeceğini kaydetti.

- "Yüzde 50 artı 1 Türk halkını güçlendirdi"

Yüzde 50 artı 1'in milletin, herkesin daha hayrına olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Milleti tanımayanlar, milletin yollarına düştüler. Eskiden doğru dürüst miting yapmazlardı. Şimdi iki koldan, üç koldan Anadolu'yu karış karış geziyorlar. Neden, yüzde 50 artı 1'e ihtiyaç olduğu için. Yüzde 50 artı 1 Türk halkını güçlendirdi. Milletin gücüne güç kattı. Biz buna yürekten inanıyoruz. milletimizi güçlendirdik. Onun için CHP'nin adayları şimdi 25 yetmiyor üzerine 25 artı 1 ilave gerektiği için her tarafı geziyorlar." diye konuştu.

Yeni sistemde milletine sevdalı olanların iktidara gelebileceğine değinen Bozdağ, bu sistemle ülkede bölücü bir iktidar olamayacağını söyledi.

Milletin camisiyle, başörtüsüyle, inancıyla, mezhebiyle uğraşanın iktidar olamayacağını vurgulayan Bozdağ, "Geleneklerimiz, kültürümüzle, tarihimizle kavga eden Osmanlı'yı zulüm yapmakla suçlayanlar iktidar olabilir mi? Milletine sevdalı olanlar iktidar olabilir. Bu millete aşık olanlar iktidar olabilir. Bu millet için bu dünyayı gözünü kırpmadan Tayyip Erdoğan gibi karşısına alanlar 'Dünya 5'ten büyüktür' diyenler ancak iktidar olabilir."

- "Keramet yüzde 50 artı 1'de"

MHP ile beraber 2008'de anayasayı değiştirip üniversitede başörtüsünü serbest hale getiren adımı attıklarını aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Koşa koşa Anayasa Mahkemesine gittiler. Niye gittiniz o zaman. 2007'de cumhurbaşkanı seçimi vardı. Eşinin başı kapalı diye Abdullah Bey cumhurbaşkanı seçilmesin diye meclisi niye kilitlediniz o zaman. Neden 367 utanç kararı için Anayasa Mahkemesine koştunuz. Bakın, emin olun, eğer millet olarak siz onların sandıkta gücünü azaltmasaydınız, var ya emin olun devlet dairelerinde başı örtülü bir tane kızımızı göremezdiniz. Allah onlara fırsat verseydi, bu olanların bir tanesi olmazdı. Şimdi kalkıyor, 'Biz yaptık.' diyor. Allah'tan kork ya. Siz milletin anasını ağlattınız. Mahkeme mahkeme süründürdünüz.

Yapılanlar yüzde 50 artı 1 oy için. Bakın cami cami geziyorlar, türbe türbe geziyorlar, analarının hacı olduğunu, başı örtülü olduğunu, kendilerinin nasıl umre yaptığını her mitingde anlatıyorlar. Ya size soran mı var. Hani ibadet gizli diyorduk, kabahat gizli diyorduk. Şimdi meydan meydan bunu anlatıyorlar. Niye anlatıyorlar biliyor musunuz, keramet yüzde 50 artı 1'de. Eğer sizin oyunuza ihtiyacı olmasaydı vallahi anlatmazlardı. Biz de sizdeniz diyorlar. Ben de diyorum ki böyle devam edin, milletle beraber olun. Milletle beraber olmak güzel şeydir. "

Başörtüsü konusunda CHP'nin "Başörtüsünü biz daha iyi yaparız." dediğini, hatta Kılıçdaroğlu'nun, "başörtü meselesini biz çözdük" dediğini aktaran Bozdağ, "Siz de güldünüz ama kargalar da gülüyor. Ama öyle diyor adam. Yahu bu ülkede, bu zulmün altında sizin imzanız var sizin. Çözen biziz, çözen aziz Çayıralanlılar, çözen aziz Yozgatlılar. Niye öyle diyor, engelleme gücü olsaydı engellerdi ama gücü yoktu. Mecliste, Merve Hanıma meclisi dar ederken, 'bu kadına haddini bildirin' diye kükrerken neredeydiniz. Madem çözüyordunuz, niye çözmediniz." ifadelerini kullandı.





