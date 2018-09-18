"Bu millet tarihin bütün sınavlarından başarıyla geçmiştir"

ÇANKIRI (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bugün niçin ayakta duruyoruz? Darbelere rağmen niçin ayakta duruyoruz? Ekonomik saldırılara karşı niçin ayakta duruyoruz? Bilesiniz ki Allah'ımıza çok şükürler olsun, bu millet tarihin bütün sınavlarından başarıyla geçmiş bir millettir." dedi.

Bakan Soylu, Çankırı Belediye Meydanı'nda düzenlenen 31. Ahilik Haftası kapsamında Yaran Kültür Kutlamaları'nda yaptığı konuşmada, yüzyıllar geçmesine rağmen neden hala Ahilik üzerine toplantılar yapıp törenler düzenlendiğini iyi anlamak gerektiğini söyledi.

Ahiliğin insanlara sadece kendini değil başkalarını da düşünmeyi öğütlediğinin altını çizen Soylu, 1400 yıl önce "önce insan, önce hak, önce adalet" diyen bir dinin mensupları olduklarını, "önce ben ve sadece ben" diyen Batı'ya karşı her zaman "ben" değil, insan merkezli medeniyetin zihniyetini taşıdıklarını vurguladı.

"Eğer haramilerle dolu bir dünyada yaşamak istemiyorsak insanlara helal kazancın, adaletli kazancın önemini anlatmak zorundayız. Ahlaklı insanlar olmak, ahlaklı insanlar yetiştirmek zorundayız." ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti:

"Ticarette, siyasette, gündelik hayatımızın her anında ahlaklı bir toplum oluşturmak için gayret göstermek zorundayız. Biz büyük bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bunun sebebi var. Biz zenginliğimizi 'daha iyi evlerde oturalım, daha iyi arabalara binelim' diye istiyor değiliz. Elbette ki insanlarımızın standartlarının yükseltilmesi temel hedeflerimizden biridir ama bizim başka hedeflerimiz de var. Etrafımızdaki dünyayı görüyorsunuz. Bir taraftan düzensiz göç, bir taraftan uyuşturucu, bir taraftan terörizm, bir taraftan neredeyse gelir adaletsizliği üzerinden herkesin birbirine baktığı bir dünya var. Bu dünyanın böyle yol alıp gidebilmesi mümkün değildir. Biz zengin olmak zorundayız, biz güçlü olmak zorundayız. Biz kuvvetli, kudretli olmak zorundayız ama zengin olurken analarımızın ve babalarımızın bize öğrettiklerini, dinimizin ve inancımızın bize tembih ettiklerini unutamayız. Biz soysuz bir millet değiliz. Biz zengin olmalıyız ki dünyaya söyleyecek sözümüz var. Kardeşlik nedir, Ahilik nedir, insanlık nedir, insana sırtını dönüp bakmak nedir? Birileri denizin ortasında sadece ve sadece baskıdan, zulümden kaçarken, 6 aylık, 1 yıllık bebekler ölürken sırtını dünyaya dönen değil, onurlu elini uzatan büyük bir medeniyetin evladı olduğumuzu herkese ve her yere haykırmak zorundayız."

Soylu, böyle bir zihniyete sahip oldukları için Türkiye'ye saldırıldığını vurgulayarak, "Biz böyle bir zihniyetle Anadolu coğrafyasını ayakta tutmaya çalıştığımız, bir taraftan da sıkıntıya düşen milletlere sırtımızı dönmediğimiz için bizi eleştiriyorlar. Biz sadece bu dünyanın milleti, sadece bu dünyanın insanı değiliz. Bizim için esas olan ahirdir, ahirettir. Biz imtihan dünyasında olduğumuzu biliyoruz. Komşuluk ilişkilerimizi, ticaret ilişkilerimizi uluslararası ilişkilerimizi bütün hepsini bu anlayış içerisinde yürütmeye çalışan bir anlayışın temsilcileriyiz." dedi.

- "Elini, avucunu, gönlünü ve sevgisini açmış bir milletiz"

Ahilik Haftası kutlamalarında sadece Ahiliğin değil, aynı zamanda bir milletin bütün değerlerinin yad edildiğine dikkati çeken Soylu, Muharrem ayında bulunduklarını, Kerbela'yı yaşamış Hz. Hüseyin ile Hz. Hasan ve Hz. Ali'yi anarken kardeş kavgasının toplumda ve dünyada nelere yol açtığını bilen bir milletin evlatları olduklarını anlattı.

Suriye'deki zulümden kaçanlara Türkiye'nin kucak açtığını anımsatan Soylu, şöyle konuştu:

"Sağdan soldan 'Suriyelilere neden sahip çıktınız' diye bizi eleştirenler vardı. Ne yapmalıydık yani, ne ortaya koymalıydık? Yanımızda körpecik genç kızlara tecavüz edilirken, 400 yıl aynı sancak altında beraber aynı kıbleye döndüğümüz kadınlara, annelere, babalara zulüm gösterilirken biz burada düğünlerimizi, halaylarımızı onlara yüzümüzü dönmeden mi yapmalıydık? Biz böyle bir millet miyiz? Biz kimseye sırtını dönüyor değiliz. Malını, mülkünü, dedesini, ninesini bırakanlara elini, avucunu, gönlünü ve sevgisini açmış bir milletiz. Biz bugün niçin ayakta duruyoruz? Darbelere rağmen niçin ayakta duruyoruz? Ekonomik saldırılara karşı niçin ayakta duruyoruz? Bilesiniz ki Allah'ımıza çok şükürler olsun, bu millet tarihin bütün sınavlarından başarıyla geçmiş bir millettir."

Konuşmaların ardından Ahilik kültürüne ait şed kuşanma törenini anlatan tiyatro gösterisi sunuldu. Ardından yılın Ahisi seçilen 73 yaşındaki marangoz Adem Dayı için şed kuşanma töreni gerçekleştirildi.

Törende Bakan Soylu'ya da şed kuşatıldı.

Soylu, törenden önce Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve esnafı ziyaret etti.

Soylu'ya programlarında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da eşlik etti.

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