Bu kütüphaneye gelmek 'bebek işi'

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan Şarköy Halk Kütüphanesinin içerisinde ana sınıfını andıran dizaynı ile hizmet vermeye başlayan Bebek Kütüphanesi'nde, oyuncaklar içerisinde kitaplarla karşılaşan bebekler, erken yaşta kitapla tanışma fırsatı buluyor.

Kütüphanede müzik dinletisinin yanı sıra etkileşimli kitap okuma, çocukların bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimini sağlayacak etkinlikler yapılıyor, yabancı dil ve öz bakım eğitimleri veriliyor, beceri atölyelerinde yetenekleri keşfediliyor.

"Kütüphaneler her yaşa hizmet ediyor"

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk bebek kütüphanesinin ilçeler bazında Şarköy'de açıldığını söyledi.

Kütüphanenin oluşturulmasındaki amacın çocukların küçük yaşlardan itibaren kütüphanelere alışması olduğunu ifade eden Barut, "Bebek Kütüphanesi, çocukların kütüphanenin havasını almaları, büyüyünce de kütüphanelere gitmeleri için bir adım olacak. Kütüphaneye gelen çocuklar kendileri için hazırlanan resimli kitaplarla zaman geçirip oyun alanlarında eğleniyor." dedi."Önemli bir adım"

Kütüphaneye bebeğiyle gelen Gülay Bektaş Özher de bebeklere kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak için bebek kütüphanesi uygulamasının önemli bir adım olduğunu belirtti.

Özher, çocukların ilk kitapla tanışma yerinin kütüphaneler olması gerektiğini söyleyerek "Burada hem bebekler hem de aileler güzel zaman geçirme fırsatı buluyor. Ailelerin de ilgisi bir hayli fazla. Gayet memnunuz kütüphanemizden." diye konuştu.

"Kızım hiç buradan ayrılmak istemiyor"

Kütüphaneye 3 yaşındaki kızıyla gelen Özge Aydın da Bebek Kütüphanesi'nin çok anlamlı olduğunu ve bebeklerin burada kitapla tanıştıklarını kaydetti.

Tatil için Şarköy'de bulunduğunu dile getiren Aydın, "İstanbul'da ikamet ediyorum, orada böyle bir imkanımız yok. Buraya tatile gelince Bebek Kütüphanesi olduğunu öğrendim. Kızımla gidip gelmeye başladık. Kızım hiç buradan ayrılmak istemiyor. Çocuklarda okuma alışkanlığı küçük yaşlarda başlar. Bu nedenle kütüphanenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin her yerinde de yaygınlaşmasını isterim." dedi.