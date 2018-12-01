YOZGAT (AA) - Yozgat Halk Eğitim Merkezinde açılan kursa katılan kadınlar, evlerinde kullanılıp eskiyen eşyaları süs eşyalarına dönüştürmeyi öğreniyor.

Kursiyerler, eskiyen kazak iplerinden yeni giysiler, patik, banyo paspası örüyor, gazete kağıtlarından sepet, plastik kapaklar ve CD'lerden çeşitli süs eşyaları yapıyor.

Eski eşyaları çöpe atmak yerine değerlendiren kursiyerler, bu sayede daha ucuza mal ettikleri süs eşyalarını satarak ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Kurs usta öğreticisi Hacer Koşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el sanatları konusunda çok kurs düzenlendiğini ancak özellikle atık malzemeleri değerlendirmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Kursiyerlerin evlerindeki atık malzemeleri çöpe atmadıklarını, geri dönüşüm olarak değerlendirip insanlara faydalı eşyalara dönüştürdüklerini belirten Koşar, şöyle konuştu:

"Kursta, gazete kağıtlarını sepete dönüştürüyoruz. Bidon ve şişe kapaklarından kapı süsü yapıyoruz. Eski kazakları söküp geri dönüşümle yeni giysiler, patik ve banyo paspası örüyoruz. Kursiyerlerimiz ürettikleri ürünleri isterlerse kendileri kullanıyor isterse satabiliyor. Hediyelik eşyalara sipariş alıyoruz."

Kursiyerlerden Huriye Alp (52) ise, pet şişe kapaklarından kapı süsü, makrome ipten cüzdan ve çanta, eski CD'lerden hediyelik eşyalar yapmayı öğrendiklerini aktardı.

Alp, "Evdeki eski eşyalarımızı burada değerlendiriyoruz. Ev ekonomisine katkı sağlıyoruz, kursumuzda hoş vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Pınar Okan da, eskileri çöpe atmayıp değerlendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Çok güzel çalışmalarımız var. Ben eski kazak ipinden boyunluk örüyorum. Dışarıda 50-60 liraya satılan boyunluğu biz burada çok ucuza mal ediyoruz. Kapı süsleri de yine aynı şekilde 50-60 liraya satılıyor. Biz ise burada 1-2 liraya mal ediyoruz." ifadelerini kullandı.