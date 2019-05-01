Bu köyde herkes geçimini fide yetiştiriciliğinden sağlıyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde yaşayan vatandaşlar ürettikleri fidelerle geçimini sağlıyor.

Yaklaşık 100 üreticinin bulunduğu köyde her yıl yaklaşık 20 milyon fide üretiliyor. Burada üretilen fideler tüm Türkiye’ye gönderiliyor. Köylüler tarafından yapılan fide üreticiliği sonrasında ise köyün geçim kaynağı adeta fide üreticiliğinden sağlanıyor. Üretime seralarda Şubat ayında başlanan fideler yaklaşık 3 ay boyunca yetiştikten sonra satışa çıkıyor. Sarıhıdır köyünde köylüler tarafından sofralık domates, çanak domates, sivri biber, çeri domates, salkım domates, çarliston, dolma biber, salatalık, patlıcan, kavun, karpuz, kapya biber, pepino ve daha pek çok çeşit fide üretimi yapılıyor.

Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz açıklamasında, "Burada bulunan üreticiler birliği sayesinde köyün ekonomisine katkı sağlanıyor" dedi. Korkmaz, “Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyündeyiz. Köyümüzde 80‘ne yakın üreticimiz sebze fidesi üretimi yapmaktalar. Burada bulunan üretici birliği sayesinde köyün ekonomisine katkı yapmaktadır. Fide çeşitlerimizin hemen hemen her çeşidi var, domates, biber, patlıcan gibi. Hem Ürgüp bölgesine hem iç Anadolu’ya hitap eden bir yönü var. Köy ve Ürgüp ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır. Ziraat Odası olarak çiftçilerimizi ziyaret ettik, arkalarında olduğumuzu belirtmek istedik. Bugünden itibaren de fideler satışa başladı. Yaklaşık 20 milyon fidenin olduğu düşünülüyor. Çiftçilerimiz bu sayede kendilerine bir iş sahası bulmuş oldular. Ziraat Odası olarak da çiftçilerimizin arkasında her zaman destek vereceğiz desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Sarıhıdır Köyü Muhtarı ve Sarıhıdır Sebze Üreticileri Birlik Başkanı Şerafettin Dirican ise, “Yaklaşık 10 senedir birliğimiz üretim yapıyor. Sebze fidesi yetiştiriyoruz, sebze fidesinin her çeşidinden var, domates, biber, patlıcan, salatalık, lahana, brokoli gibi aklınıza gelen sebze fidelerini yetiştiriyoruz. Bizim geçim kaynağımız fide Şubat ayında başlıyor Haziran ayının 20’sine kadar devam ediyor. Şubat ayının 15’nden sonra biz seraların içerisindeyiz. Çok fazla sıkıntı çekerek yetiştiriyoruz, o kadar çok basit değil yetiştirmesi ama emeğimizin karşılığını alabiliyor muyuz hayır alamıyoruz emeğimizin karşılığını. Fiyatlarımız pek normal değil, pazarlama da sıkıntı çekiyoruz. Birliğimizin 80 tane üyesi var. 15 tane de yan üreticimiz var bununla beraber 20 milyon fide üretiyoruz. Bu 20 milyon fidede köye büyük bir gelir kaynağı oluyor. Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Biz İç Anadolu Bölgesi’nin tamamına hükmediyoruz. Türkiye’nin tamamına hitap etme kapasitemiz var” şeklinde konuştu.