Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde bulunan kahvehanelerde 48 yıldır oyun oynanmıyor.
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında 1971 yılında o dönemin muhtarı ve ihtiyar heyeti tarafından kahvehanelerde oyun oynamak yasaklandı. Aradan geçen 48 yıllık zaman zarfında halen o gelenek devam ettirilirken kasaba halkı ise bu durumdan oldukça memnun.
Karapınar kasabasında kahvehanelerde oturan vatandaşlar kahvelerde oyun oynanmasının 1971 yılında yasaklandığını ve o günden bugüne kadar kasabada bulunan kahvehanelerde oyun oynanmasının yasak olduğunu söyledi. Karapınar’da kahvehanelerde bulunan Mehmet Çiçekli, “ Kahvelerde oyun oynanma yasağından son derece memnunuz. Çoluğumuz çocuğumuz oyunla uğraşmıyorlar” dedi. Şakir Soylu ise yaptığı açıklamada çoluk çocuğumuza kötü bir alışkanlık olmasın diye oyun oynatmıyoruz derken Süleyman Şahin isimli vatandaş ise çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak durması için oyun oynanması yasaklandı ifadelerine yer verdi.
Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2019, 12:42