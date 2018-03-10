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Bu kahvehanede "hurmalı süt" çaydan çok tüketiliyor

- Konya'da genç girişimci Yavuz, Suriyeli sığınmacıların tükettiği hurmalı sütü, devraldığı kahvehanesinde müşterilerine sunuyor - Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden Şems-i Tebrizi Türbesi'nin yakınındaki işletmede, sıcak ve soğuk servis edilen hurmalı süt, çay ve kahveden daha çok tercih ediliyor - Kafe işletmecisi Yavuz: - "Müşterilerimiz çok beğendi. Bizim damak tadımıza da hitap ediyor. Kışın sıcak, yazın ise soğuk tüketilebiliyor. Hatta çay ve kahveden bile daha çok tüketiliyor"

10 Mart 2018 Cumartesi 11:36
Bu kahvehanede
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KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da genç girişimcinin kentteki Suriyeli sığınmacılardan öğrendiği hurmalı süt, kahvehanede en çok tüketilen içecek oldu.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi'ndeki 50 metrekarelik dükkanda faaliyetine devam eden kahvehaneyi devralan 31 yaşındaki Abdullah Yavuz, ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli bir arkadaşının tavsiyesiyle tattığı hurmalı sütü, çok beğendi.

Hurmanın sıcak su ile yumuşatılmasının ardından parçacıklara ayrılarak sütün içine karıştırılmasıyla hazırlanan içeceği kahvehanesinde satmaya başlayan Yavuz, müşterilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kısa zamanda çay ve kahve siparişlerinin önüne geçen hurmalı süt, Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin de tercih ettiği içeceklerin arasına girdi.

- "Besin değeri yüksek"

Genç işletmeci Abdullah Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devraldığı kahvehanede işlerinin yoğun olduğunu söyledi. Suriyeli bir arkadaşının tavsiyesiyle tattığı hurmalı sütün ilgi göreceğini umarak işletmeyi devraldığını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Suriye'de çok yoğun tüketilen bir içeceğin Konya'da da sevileceğini düşündüm. Müşterilerimiz çok beğendi. Bizim damak tadımıza da hitap ediyor. Kışın sıcak, yazın ise soğuk tüketilebiliyor. Hatta çay ve kahveden bile daha çok tüketiliyor. Besin değeri yüksek olan hurmanın sütle buluşmasıyla ürün, sağlıklı bir içeceğe dönüşüyor. Buraya her gelen mutlaka hurmalı sütü soruyor ve içiyor."

- "Küçük yerde 5 kişiyi istihdam ediyor"

Yavuz, kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin de hurmalı sütü merak ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şems-i Tebrizi Türbesi'nin yanında yer alan kafemiz ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor. Özellikle Şeb-i Arus haftasında çok yoğun günler geçirdik. Çay ve kahve gibi geleneksel içeceklerimizi her yerde bulmak mümkün ama hurmalı sütü kimse bilmiyor. Bir içen tekrar içmek istiyor. Herkes lezzetinden çok memnun. Suriyeli sığınmacıların bu içeceği bana ilham verdi. Kazancımız son derece iyi. Hurmalı süt, bu küçük yerde 5 kişiyi istihdam ediyor."

Anahtar Kelimeler:
Abdullah YavuzçayHurmalı Süt
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