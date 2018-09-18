"Bu bayrağı ilelebet dalgalandırmaya devam ettireceğiz"

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Birlik ve beraberliğimizin oluşmasında büyük payı olan şehit ve gazilerimizin emanet ettiği bu aziz vatanı, canımız pahasına koruyacak, bu bayrağı şanı ve şerefiyle ilelebet göklerde dalgalandırmaya devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Arslan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin vatanını, milletini, hürriyetini ve bağımsızlığını her türlü gücün üzerinde tutarak, tarih boyunca daima bağımsızlığı, özgürlüğü ve hür yaşama amacı için mücadele verdiğini belirtti.

"Bu uğurda kahraman milletimizin birçoğu şehitlik mertebesine ulaşmış birçoğu da gazilik unvanına layık olmuştur." diyen Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisince 19 Eylül 1921'de ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, "Gazi" unvanının verildiği günün yıl dönümünde tüm gazileri minnetle andığını vurguladı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve refah içinde yaşaması için canını ortaya koyarak gazilik makamına ulaşan kahramanların, ülkenin bağımsızlığını devam ettirmesinde çok önemli bir görev üstlendiklerine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimiz boyunca birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen, bağımsızlığımızı elimizden almak isteyen düşmanlar daima karşılarında 'ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' anlayışı ile vatanını savunan kahraman bir millet bulmuşlardır. Her bir karışı kanla sulanmış, gözyaşı akıtılmış bu topraklar, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin destan yazan zorlu mücadelesi sonucunda bizlere emanet edilmiştir. Birlik ve beraberliğimizin oluşmasında büyük payı olan şehit ve gazilerimizin emanet ettiği bu aziz vatanı, canımız pahasına koruyacak, bu bayrağı şanı ve şerefiyle ilelebet göklerde dalgalandırmaya devam ettireceğiz."







