KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından BSA kanalında temizlik çalışması yapıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kanalda hummalı bir çalışma yürüttüğünü, evsel atıklar ve sokağa atılan çöplerin rüzgarla birlikte kanala sürüklendiğini, bununla birlikte görsel kirlilik oluştuğunu belirtti.

"Vatandaşlardan istirhamımız çevre temizliğine biraz daha önem vermeleri." diyen Başkan Özaltun, şöyle konuştu:

"Bütün sokaklarımızda neredeyse her köşe başında çöp konteynerlerimiz mevcut. Evlerinde ki çöpleri bu konteynerlere atarlarsa yada yolda yürüyen vatandaşımız elinde ki çöpü yere atmak yerine çöp konteynerine atarsa daha temiz bir Beyşehir'e sahip oluruz. Buna bağlı olarak da kanalımız da temiz olur. Mevsim itibariyle kanal kapaklarımız kapalı ve su akışı yok. Kanala atılan pislikler de olduğu gibi kanalın içine birikiyor. Hem görsel açıdan hem sağlığımız açısından çok hoş bir durum olmadığını belirtmeliyim. Sonuçta bu memlekette biz yaşıyoruz ve biz sahip çıkacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz kanalın içine girerek burada temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Çıkarılan atıklar römorka alınarak çöp toplama merkezine götürülüyor."