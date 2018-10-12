Brunson davasında karar açıklandı

ABD'li Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Brunson'un ev hapsi cezası ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

Dava süreci

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı sanık Andrew Craig Brunson hakkında adli kontrol şartlarının kaldırılması ve sanığın TCK'nın 314/3 ve 220/7 maddeleri gereğince cezalandırılması yönünde mütalaa verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumuna Brunson ve avukatı katıldı.

Duruşmayı, yabancı basın mensupları ile Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, bazı yetkililer ve kilise görevlileri de takip etti.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin adli kontrol hükümlerine harfiyen uyduğunu belirterek, "Tanıklarımız var. Dinlenmesini talep ediyoruz. Müvekkilimin cep telefonları raporları geldi. Telefonları sanığın çocukları tarafından kullanıldığının tespit edilmesi, savunmamızı desteklemiştir. " dedi.

Mahkeme heyeti, gizli tanıklar "Kılıç" ve "Kama"nın dinlenmesi talebini reddetti.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Brunson'un TCK'nın 314/3 ve 220/7 maddeleri gereğince cezalandırılması, sanığın adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı, avukatı ile Brunson'un bir süre görüşmesine izin verdi.

Brunson, "Savunmamı avukata bırakacağım. Masum bir adamım. Beraatimi talep ediyorum. Savunmamı avukatıma bırakıyorum. İsa'yı seviyorum. Türkleri seviyorum." dedi.

Mahkeme heyeti karar için ara verdi.

"Karara güvenelim"

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın yargılandığı davayla ilgili, "Mahkemenin kararına güvenelim, izleyelim. En adil sonuca onlar varacaktır." dedi.

Mehmet Yılmaz, Brunson'ın yargılandığı davayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yürüyen bir yargılama hakkında konuşmasının, fikir söylemesinin doğru olmayacağını belirten Yılmaz, "Yürüyen bir yargılama hakkında yorumda bulunmam, bir bilgi vermem, aktarmam kendime duyduğum saygıyı azaltır. Hayatım boyunca hiçbir yürüyen yargılama hakkında konuşmadım." diye konuştu.

Burada da yürüyen bir yargılama bulunduğunu, dosyanın mahkeme heyetinin bilgisinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hakim onlar. Biz dosyanın kapsamını bilmiyoruz. Tanıklar dinlendi, ne dedi bilmiyoruz, onlar biliyor. Sadece jestlerini, mimiklerini incelediler. Yargılamayı yapan hakim ve savcı dışında kimse bu karar konusunda yorum yapmamalı. Verilen karar temyize, itiraza tabidir. Bütün yargılama dosyalarında yargılamayı yargılama unsurlarına bırakırsak ve sabırla sonucu beklersek, müdahale etmeden adalete en uygun neticenin tecellisine fayda sağlamış oluruz. Aksi halde karar verici insanları gerçekten zorluyoruz. Dışardan yapılan yorumlar onları etkiliyor, çok fazla sıkıntıya da sokuyor. İzleyelim, onların verdiği karara da güvenelim. En adil sonuca onlar varacaktır. Bizim tecrübeli hakim ve savcılarımız. Olayı onlar yaşıyor, dışarıdan kimsenin bilmesi mümkün değil. Onlara inanalım, güvenelim. Süreç istinaf aşamasına, temyiz aşamasına taşınırsa, süreci izleyip göreceğiz."

Bu süreçte görev alan hakim savcıların hepsinin çok tecrübeli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Rahat bırakılırsa ve imkan sağlanırsa, zaman açısından da imkan sağlanırsa, dosya kapsamına göre en adil, delil durumuna uygun en adil sonuç her dosyada çıkacaktır, sadece bunda değil. Türk yargısı kim ne derse desin çok fedakarca çalışmasını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.