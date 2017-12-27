Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Brezilya'dan Venezuela'ya diplomatik misilleme

Brezilya, Caracas Büyükelçisi Ruy Pereira'yı sınır dışı eden Venezuela'nın Brasilia maslahatgüzarını "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:17
Brezilya'dan Venezuela'ya diplomatik misilleme
banner230

BRASILIA (AA) - Brezilya, Caracas Büyükelçisi Ruy Pereira'yı sınır dışı eden Venezuela'nın Brasilia maslahatgüzarını "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan etti.

Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Venezuela Maslahatgüzarı Gerardo Antonio Delgado Maldonado'nun istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.

Venezuela hükümeti, hafta sonu Brezilya'nın Caracas Büyükelçisi Pereira ile Kanada Maslahatgüzarı Craig Kowalik'i Venezuela'nın iç işlerine karıştıkları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Kanada, diplomatik misillemede bulunarak Venezuela'nın Ottowa Büyükelçisi Wilmer Omar Barrientos Fernandez ve Maslahatgüzarı Angel Herrera'yı istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurmuştu.

Muhabir: Ayşe Aktaş

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaDünyaVenezuela
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim