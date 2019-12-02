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Brezilya'da sokak partisinde izdiham: 9 ölü
Brezilya'da polis ekiplerinin bir sokak partisinde şüphelileri kovaladığı sırada çıkan izdihamda 9 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi yaralandı.
Genel 02.12.2019, 09:03
Brezilya'da yetkililerin verdiği bilgiye göre, polis memurları bir operasyon sırasında motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Bunun üzerine güvenlik güçleri şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca sırasında şüpheliler Paraisopolis'te sokak partisinin düzenlendiği, binlerce kişinin bulunduğu sokağa girdi.
Çatışma sırasında çıkan izdihamda binlerce kişi aynı anda sokaktan kaçmaya çalışırken bazı kişiler ezildi.
Yetkililer, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.
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