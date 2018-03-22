Brezilya'da elektrik kesintisi 70 milyon kişiyi etkiledi

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da 13 eyalette yaşanan elektrik kesintisi yaklaşık 70 milyon kişiyi etkiledi.

Madenler ve Enerji Bakanı Fernando Coelho Filho, Para eyaletindeki Belo Monte hidroelektrik santralindeki bir aksaklığın elektrik kesintisine yol açtığını belirtti.



Ulusal Sistemler Operatörlüğünden (ONS) yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin ülkenin başta kuzey ve kuzeydoğusu olmak üzere 13 eyalette meydana geldiği bildirildi.

Kesintiye voltajdaki düşüşün yol açtığı ve sebebinin incelendiği ifade edildi.

Ülkenin güneyindeki Sao Paulo, Minas Gerais ve Santa Katarina eyaletlerinde de yaşanan elektrik kesintisinin kısa sürede giderildiği kaydedildi.

Latin Amerika basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 15.45'te başlayan ve yaklaşık 70 milyon kişiyi etkileyen kesinti, bazı yerlerde akşam geç saatlere kadar devam etti.

Kesintinin, ülkenin enerji talebinin yüzde 22,5'ine denk geldiği belirtildi.