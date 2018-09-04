Brezilya yanan müzenin yeniden inşası için kaynak arıyor

ANKARA (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Rio de Janerio kentindeki 200 yıllık Ulusal Müze'de çıkan yangının ardından hükümetin, müzenin yeniden inşası için kaynak arayışına girdiğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, Temer, çıkan yangında büyük hasar gören müzenin yeniden inşası için firmalardan ve bankalardan kaynak arandığını ifade etti.

Eğitim Bakanı Rossieli Soares, uluslararası kuruluşlardan da yardım beklediklerini ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



Müze yetkilileri, hasar tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ancak müzedeki koleksiyonun büyük oranda zarar görmüş olmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Dün ülkenin en eski müzelerinden biri kabul edilen Ulusal Müze'de henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmıştı. Müze, pazar günü ziyaretçilere kapalı olduğu için yangında ölen ya da yaralanan olmamıştı.

1818'de kurulan Ulusal Müze'nin ev sahipliği yaptığı 20 milyondan fazla obje arasında Amerika'da bulunan en eski insan kalıntısı olan 12 bin yıllık kadın iskeleti, dinozor fosilleri ve arkeolojik buluntular yer alıyordu.