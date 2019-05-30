Boztepe'de tarımsal arazilerde dolu zararı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Bozepe ilçesinde dolu yağışı üç köyde tarlalarda hasara yol açtı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Boztepe ilçesine bağlı Hatunoğlu, Harmanaltı ve Hüseyinli köylerinde meydana gelen dolu nedeniyle ekili tarlalar hasar gördü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin ve Boztepe İlçe Müdürü Cem Emirzeoğlu zarar gören arazileri inceledi. Teknik personeller ise arpa, buğday ve nohut ekili tarlalarda oluşan zararla ilgili tespit yaptı.

Şahin, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Kısa sürede çok hızlı yağan dolu, tarım arazilerine ciddi zararlar vermiş. Arpa, buğday ve nohut ekili tarlaların sahibi çiftçilerimizin yaşadığı zararı görünce bizler de üzüldük. Yaşanan bu tür afetlerde tarım sigortalarının önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Üreticilerimizin yaşanabilecek afetlerden en az zararı görmesi için mutlaka tarım sigortaları yaptırmaları gerekiyor. Kurumumuz olarak bizler her zaman üreticilerimizin yanındayız. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.