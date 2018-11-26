Boztepe'de alternatif ürünler için proje geliştirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde, alternatif ürünlerin geliştirilmesi amacıyla "Boztepe Bahçeleri Yeniden Canlanıyor" Projesi başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının destekleri ile Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Boztepe Bahçeleri Yeniden Canlanıyor" Projesi hazırlandı.

Boztepe ilçesinde başlatılan projeyle alternatif ürün yetiştiriciliğinin arttırılması, tarımda kimyasal ilaç kullanımını minimuma indirilmesi ve tarımsal üretimde gençlerin daha fazla söz sahibi olması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Boztepe ilçe merkezine bağlı köylerden seçilen 12 kadın çiftçinin projeye dahil edildiğini belirterek, kadın çiftçilerin oluşturdukları bahçe ve sera türü alanlarda çilek, domates, salatalık, biber gibi tüketimi ve ulaşılabilirliği kolay ürünlerin yetiştirildiğini kaydetti.

Çiftçilere sebze yetiştiriciliği eğitimi verildiğini anımsatan Şahin, bahçelerin oluşturulması için fide tedarik edildiğini, üretimde baştan sona kadar ziraat mühendislerinin kendilerine rehberlik ettiğini vurguladı.

Projeye Ankara Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsünün ve Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin de destek verdiğine işaret eden şahin, şunları kaydetti:

"Boztepe'de 12 kadın çiftçimize çeşitli eğitimler verdik. Bilimsel anlamda üretim yapmalarını sağlıyoruz. Proje bedeli toplam 20 bin lira bütçe ile bin 751 dallı domates, 4 bin 635 demre biber, bin 751 toros salatalık, 4 bin 944 yediveren çilek, 20 tapa, 400 metre delik aralıklı damlama sulama borusu, 20 damlama vanası, 25 metre manifolt alındı. Çiftçimize teslim edilen bu ürünler ile üretim yapmaları sağlandı. Proje kapsamında Adana Sera, Bahçe ve Tarım Fuarı ile Ankara Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsüne teknik gezi de yapıldı. Projeyle Boztepe de yeniden bahçe kültürü oluşturmaya çalışarak, kadın çiftçilerimiz bilimsel anlamda ürün yetiştirip ev ve bölge ekonomisine katkı sunması amaçlandı."