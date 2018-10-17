Bozok Üniversitesi yeni akademik yıl açılışı

YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, üniversitelerin bulunduğu bölgelere sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar sağladığını söyledi.

Öğrencilere seslenen Yurtnaç, "Sizler bizlere emanetsiniz, sizlerin burada en iyi eğitimi alması için biz yöneticiler olarak elimizden gayreti gösteriyoruz, bundan sonra da göstereceğiz. Sizde Yozgat'ın sosyal, kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıyın ve bundan istifade edin." dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de, 2006 yılında kurulan üniversitenin kısa sürede çok önemli atılımlar yaparak ülkenin saygın yüksek öğretim kurumları arasında girdiğini belirtti.

Karacabey, 12 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 araştırma ve uygulama hastanesi 13 araştırma merkezi, 4 araştırma destek birimi ve rektörlüğe bağlı 4 bölüm ve yaklaşık 2 bin akademik ve idari çalışanı ile birlikte eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetlerini başarılı bir biçimde sürdürdüklerini ifade etti.

Bu yıl 4 bin yeni öğrencinin kayıt yaptırmasıyla öğrenci sayısının 20 bini aştığını aktaran Karacabey, "Bozok Üniversitesinin ana hedefleri, eğitim öğretim kalitesini yükseltilmesi, insanlığın faydasına sunulacak bilimsel çalışmalar yapılması donanımlı insanı yetiştirilmesi ve bulduğu bölgenin ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katı sağlanması olarak belirlenmiştir." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu da yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.







