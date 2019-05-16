Bozok Üniversitesi bilişim etkinlikleri başladı

YOZGAT (AA) - Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen 14. Yozgat Bilişim Etkinlikleri başladı.

Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonundaki etkinlikte konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, üniversitelerin, yaptığı çalışmalarla kendini geliştiren bilim ve bilgi üreten, ürettiği bilgiyi en sağlıklı bir şekilde toplumun istifadesine sunan kurumlar olduğunu söyledi.

Karacabey, teknolojik gelişmelere katkı sağlamanın üniversitelerin önemli görevlerinden olduğunu belirterek, "Üniversitede yapılan her program hem akademik gelişmeye hem de öğrencilerin ders dışı etkinlikler vasıtasıyla yeni bilgiler edinmelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu noktada yapılan her çalışmanın kıymetli olduğunu ifade ediyor, bu etkinliğin arzu edilen amaca ulaşmasını temenni ediyorum." dedi.

Etkinlik başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata da bilişim etkinliklerine 2002 yılında başladıklarını, her yıl düzenlediklerini belirtti.

Böyükata, "Bu yılki bilişim etkinliğimizi 16-19 Mayıs tarihleri arasında yapacağız. Konusunda uzman kişiler bilişim teknolojisindeki son gelişmeleri aktaracak. Bilişim etkinliğimiz üniversitemizin en eski ve toplumla iç içe düzenlenen etkinliklerden biridir. Etkinliğimiz hem şehrin tanıtımına etki eden bir faaliyet hem de şehre bilgi transferi konusunda iyi bir platform oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ilk gününde Roketsan Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürü Akay Kerim İnce, Roketsan'ı tanıttı.

Açılış programına İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, fakülte dekanları,öğretim üyeleri, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.



