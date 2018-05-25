Bozlak ustası Bahri Altaş vefat etti

KIRŞEHİR (AA) - Abdal kültürünün önemli isimlerinden bozlak ustası Bahri Altaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abdal kültürünün temsilcilerinden Hacı Taşan'ın damadı olan 66 yaşındaki Altaş, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Altaş'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Kırşehir'in Kaman ilçesi Çarşı Camisi'nin önüne getirildi. Yakınları, cami önünde taziyeleri kabul etti.

Bahri Altaş'ın cenazesi Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cuma Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Bozlak ustalarından Hacı Taşan'ın damadı, Çekiç Ali'nin de akrabası olan Bahri Altaş, çıkardığı 25 eseri ve seslendirdiği "Zeynebim" adlı bozlağıyla tanınıyordu.



