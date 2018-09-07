Bozkırın ortasındaki

AKSARAY (AA) - MURAT ÖNER TAŞ - El değmemiş doğal güzelliği, kuş çeşitliliği, endemik bitkileri ve canlı yaşamıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Tuz Gölü'nün, korunması için UNESCO kalıcı listesine alınması gerektiği bildirildi.

Özel çevre koruma alanı olarak 2013 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Tuz Gölü, Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içinde bulunuyor.

El değmemiş doğal güzelliği, kuş çeşitliliği, endemik bitkileri ve canlı yaşamıyla dikkati çeken göl, Akdeniz havzasında en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yapan bölge olarak gösteriliyor.

- Bozkırın ortasında bir "kuş cenneti"

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'nün ülkenin en önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

Doğan, "Anadolu'nun ortasında bozkırın içinde yer alan Tuz Gölü, özellikle flamingo ve baykuş kolonileriyle bir kuş cennetidir." dedi.



Gölün özellikle flamingolar için önemli bir kuluçka sahası olduğunu kaydeden Doğan, şöyle devam etti:



"Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler içinde en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'ne her yıl on binlerce flamingo gelirken binlerce flamingo da kuluçkadan çıkarak gözlerini Tuz Gölü'nde dünyaya açıyor. Özellikle Aksaray ili Eskil ilçesi sınırları içinde binlerce flamingo kuluçkaya yatıyor. Ayrıca, Tuz Gölü Özel Doğa Koruma Alanı içinde baykuş kolonisi bulunuyor. Göl, göçmen kuşlar için bir konaklama noktası."



Doğan, Tuz Gölü ve çevresinde farklı endemik bitkiler ile hayvan yaşamının da gözlendiğini söyledi.



Gölün son dönemde önemli turizm değerlerinden biri haline geldiğini belirten Doğan, "Kapadokya turlarının bir parçası haline gelen Tuz Gölü'nde yürüyüş, koşu, kuş gözlemi ve foto safari gibi farklı turizm aktiviteleri yapılabiliyor." diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin Tuz Gölü'ne ilgisinin her geçen yıl arttığını dile getiren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tuz Gölü'ne turistik özelliklerinden dolayı son yıllarda ciddi ilgi var. Özellikle Kapadokya bölgesine gelen turistler, Tuz Gölü'ne uğrayıp su içinde ya da tuz üzerinde yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Tuz Gölü, kışın buz mavisi, yazın ise harikulade beyaz görüntüsüyle yönetmen ve yapımcıların da dikkatini çekiyor. Son yıllarda Tuz Gölü çok sayıda film, dizi ve klip gibi çalışmalarda değerlendirildi."

Doğan, gölün dünyanın önemli tuz üretim alanlarından biri olduğuna işaret ederek, "Tuz Gölü, ülkemizin ve dünyanın en önemli tuz üretim alanlarından biri. Tuz Gölü'nde doğal ortamda oluşan tuzun kalitesinin yüksek olması dolayısıyla dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.



- UNESCO'nun kalıcı listesine girmeli

Tuz Gölü'nün korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Doğan, "Dünyadaki iklim değişikliğinden Tuz Gölü de etkilenmektedir. Dünyada daha fazla bilinir hale gelmesi ve korunmasına yönelik çalışmalara katkı sağlaması amacıyla Tuz Gölü'nün geçici listeden UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne alınması önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.

