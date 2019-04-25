Bozkırın ortasındaki bu müze 'uçuruyor'

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Kulübü Derneği'nin Yeşilköy Mahallesi'ndeki çorak arazide kurup, 2014'te faaliyete geçirdiği Necati Artan Tesisleri'nde bulunan bin metrekare kapalı alana sahip M.S.Ö. Havacılık ve Uzay Müzesi meraklılarından yoğun ilgi görüyor.

Çeşitli uçak motorları ve hava araçlarına ev sahipliği yapan müzede, Türkiye'de uçar durumdaki en yaşlı uçak unvanına sahip Boeing Stearman A75N1, ABD Hava Kuvvetleri tarafından 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış P-51D Mustang, Fouga CM. 170 Magister ve T-6G Texan/Harvard eğitim uçakları, Süpermarine Spitfire avcı uçağı ile 1940 model DC-3 yolcu uçağı yer alıyor.

Ziyaretçiler, önceden belirlenen tarihlerde müzede sergilenen uçaklarla usta pilotlar eşliğinde gökyüzünde unutulmaz dakikalar da geçirebiliyor.

Müzeye girişler ücretsiz

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bin metrekare kapalı alana sahip iki hangardan oluşan ve genişletme çalışmalarına başlanan M.S.Ö. Havacılık ve Uzay Müzesi'nde 11 uçağın bulunduğunu söyledi.

Müzedeki uçakların hala uçabildiğinin altını çizen Görenoğlu, şöyle konuştu:

"Birçok müzedeki eserler ya kullanılmıyor ya da camekan içinde bulunuyor. Müzeler sergi amaçlı kullanılıyor. Ziyaretçiler müzemizde sergilenen uçaklarla aynı zamanda uçabiliyor. Burayı 'uçan müze' olarak adlandırıyoruz. Müzemizdeki bazı uçaklar çok ünlü. İkinci Dünya Savaşı'nda görev almış bir savaş uçağımız var. Türkiye'nin en yaşlı uçaklarından birisi olan Boeing Stearman E75 de müzemizde hem sergileniyor hem de semada süzülebiliyor. 1940'lı yıllarda yolcu uçağı olarak kullanılan Douglas DC-3 uçağı da müzemizde yer alıyor. İsteyenler bu uçakla da uçabilme fırsatı yakalıyor. Bozkırın ortasındaki müzemizin kapıları herkese açık. Müzemize girişler ücretsiz. Dileyen herkes istediği zaman gelip müzemizi gezebilir."

Ziyaretçilerden Kamil Yasin Karpuz, müzeyi çok beğendiğini vurgulayarak, "Ziyaretin ardından P-51D Mustang ile uçuş yaptım. Çocukken sorarlardı 'Hangi araba?' diye. Hep 'Ford Mustang' derdim. Şimdi ise Türkiye'de Sivrihisar ilçesinde bulunan bu yuvada P-51D Mustang ile uçmak nasip odu. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.